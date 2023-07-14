Новый трейлер мрачной славянской стратегии Gord посвятили "самым могущественным демонам" ©

Gord, грядущая стратегия и темное фэнтези от разработчика Covenant.dev и издателя Team17, только что получила новый трейлер, рассказывающий об "Ужасах". Сегодняшний трейлер раскрывает происхождение этих врагов и рассказывает об их потенциальной механике.

Недавно выход игры Gord был отложен, и теперь ее запуск запланирован на 17 августа 2023 года. Разработчики объяснили, что такое решение было принято для того, чтобы запустить игру на ПК и консолях одновременно. Gord будет доступна на ПК через Steam, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

В сегодняшнем трейлере представлены Ужасы, которые, судя по всему, являются главными боссами. Это "самые могущественные демоны, попавшие на Землю", и сообщается, что игроки смогут уничтожить их, хотя это будет непросто.

Все Ужасы имеют вполне различимый дизайн, некоторые из них даже гуманоиды. Один из них - морское чудовище, а другой выглядит так, будто выпрыгнул прямо из Scorn. Поэтому и реальные способы победы над ними должны сильно различаться.

Сегодняшние кадры носят чисто кинематографический характер, поэтому новички могут не понять, что Gord - это в первую очередь стратегия, хотя вам и предстоит выполнять задания. Ранний геймплейный трейлер, показанный в апреле прошлого года, демонстрировал жестокие условия, которые необходимо преодолеть. Теперь, судя по всему, к этому напрямую подключатся "Ужасы", которые потребуют от игроков принести в жертву некоторых жителей и, возможно, ключевые ресурсы.

В каждом из "Ужасов" прослеживается присутствие древности и креативные детали, свидетельствующие о культурном влиянии. На официальной странице игры в Steam упоминается, что игроки смогут открыть в игре Летопись, которая объясняет, как история Горда "сочетает в себе реальную славянскую мифологию и темное фэнтези". Это может оказаться важным для разработки стратегии борьбы с "Ужасами".