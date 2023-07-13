Дата выхода мрачной славянской стратегии Gord перенесена на 17 августа ©

Дата выхода мрачной славянской стратегии Gord перенесена на 17 августа. Этот сдвиг в графике направлен на обеспечение одновременного выхода игры на ПК и консолях.

Создатели игры заявляют: "Мы приняли решение выпустить Gord немного позже, чем было объявлено ранее, - 17 августа. Это сделано для того, чтобы игра могла выйти одновременно на ПК и консолях. Мы надеемся, что это не нарушит ваших планов на запуск игры, и с нетерпением ждем возможности поприветствовать вас в нашем темном и опасном мире".

Действие игры происходит в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном славянским фольклором, Gord позволяет игрокам вести племя Рассвета на запретные территории. Цель игры сводится к двум пунктам - построить надежную базу и покорить тьму за ее пределами. Игроки должны выполнять задания, которые формируют личности членов племени и в конечном итоге определяют судьбу их общины.

Gord предлагает множество разнообразных сценариев, в которых поселения игроков, называемые гордами, должны превратиться из простых сооружений в мощные крепости. Однако игроки должны быть готовы к трудностям - их населению постоянно угрожают соперничающие племена, чудовищные существа и таинственные силы, скрывающиеся в окрестных лесах.

Квесты в игре выходят за пределы безопасных стен поселения. Главные задачи будут вести повествование, а побочные задания и случайные встречи приведут игроков в дикую природу, где они смогут встретиться с легендарными зверями, раскрыть секреты древних или уничтожить непрошеную беду. Игрокам предлагается ожидать неожиданностей.

Для выживания в Gord очень важно поддерживать здоровое население. Игроки должны управлять различными аспектами жизни своих поселенцев, от физического здоровья до психологического благополучия. Все - от болезней и голода до личных трагедий - может повлиять на психику каждого поселенца. Игроки должны внимательно следить за своими подопечными, так как критически низкий уровень здравомыслия может привести к психическим срывам или дезертирству.

В Gord благосклонность богов можно получить с помощью молитвы, что потенциально открывает доступ к заклинательным способностям. Эти магические заклинания, как наступательные, так и оборонительные, способны переломить ход сражения. С помощью заклинаний можно скрыть от врагов территорию, управлять грозными зверями или обрушить на противников ярость.

История игры передается через Летопись, в которой реальная славянская мифология сочетается с темным фэнтезийным повествованием. Страницы Летописи будут разбросаны по всему ландшафту игры и станут уникальным испытанием для преданных игроков. Собирая эти страницы, можно узнать о происхождении богов, древних фракций и загадочных Шептунов, что придает игре дополнительную глубину и интригу.