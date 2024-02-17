Стратегия Gord от авторов "Ведьмака" получит платное дополнение

Стратегия Gord от бывших разработчиков «Ведьмака» получит дополнение The Alliance. В нем игроков ждет новая кампания из пяти миссий. Релиз запланирован на 28 февраля.
В Gord пользователям предстоит помогать персонажам развивать поселение, чтобы превратить его в надежную крепость. Однако сделать это не так просто — на него постоянно нападают вражеские племена, чудовища и мистические силы. Ключевой особенностью являются уникальные герои, которые генерируются автоматически.
Gord доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Девять минут дополнения The Alliance