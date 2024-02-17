на главную
об игре
Gord 17.08.2023
Стратегия, Выживание, RTS, Фэнтези
6.8 146 оценок

Стратегия Gord от авторов "Ведьмака" получит платное дополнение

Simple Jack
Новости

Стратегия Gord от бывших разработчиков «Ведьмака» получит дополнение The Alliance. В нем игроков ждет новая кампания из пяти миссий. Релиз запланирован на 28 февраля.

В Gord пользователям предстоит помогать персонажам развивать поселение, чтобы превратить его в надежную крепость. Однако сделать это не так просто — на него постоянно нападают вражеские племена, чудовища и мистические силы. Ключевой особенностью являются уникальные герои, которые генерируются автоматически.

Gord доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Девять минут дополнения The Alliance

Источник  
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий