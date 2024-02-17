Стратегия Gord от авторов "Ведьмака" получит платное дополнение

Отправляйтесь в мрачный фэнтезийный мир, вдохновлённый славянским фольклором, и попытайтесь помочь племени Рассвета выжить в этом суровом месте.

Выполняйте задания, охотьтесь на легендарных созданий, раскрывайте древние тайны, развивайте постройки и расправляйтесь со зловещей скверной. Вам также необходимо сделать неприступную крепость из своего поселения, ведь вашему народу постоянно угрожают вражеские племена, чудовища и таинственные силы.

Не забывайте следить за показателями уровней здравомыслия и бремени ваших людей. Практически любой аспект жизни влияет на эти значения, и как только они достигнут критического уровня, у жителя начнётся паника и он скорее всего перестанет вам подчиняться.

Если вы желаете получить доступ к волшебству, то вам следует попробовать ублажить божеств молитвами. Некоторые заклинания эффективны при обороне, другие при нападении. Они помогут склонить ход битвы в вашу пользу.