Дебютный трейлер VR-экшена Gorn 2

Издательство Devolver Digital и разработчики Free Lives и Cortopia Studios анонсировали сиквел популярного симулятора гладиатора в виртуальной реальности — Gorn 2, который выйдет в 2025 году на PlayStation VR2, SteamVR и Quest.

Gorn 2 обещает быть еще более жестоким и масштабным продолжением оригинала. Игрокам предстоит сразиться с могущественными противниками, используя новую коллекцию оружия, среди которых есть 35 уникальных и разрушительных видов. В игре также появятся новые ловушки, которые добавят сложности, а также сверхъестественные бонусы, дающие игрокам дополнительные силы.

Основной сюжет игры предложит путешествие по небесным царствам, где нужно победить пять сыновей Бога Загробного мира, а также их подручных. Каждый из них представляет собой могущественного босса, сражение с которым будет настоящим испытанием для даже опытных бойцов.

Gorn 2 расширяет возможности своего предшественника, добавляя больше арен, врагов, оружия и режимов. Для тех, кто справится с основным сюжетом, в игре будет доступен режим Бесконечной волны и возможность создавать собственные арены для битв. Если вам понравился GORN, продолжение точно утолит вашу жажду насилия и веселья.