Gotham Knights для Nintendo Switch получила возрастной рейтинг ©

Бэтмен - один из самых культовых супергероев всех времен. Этот персонаж популярен уже более 80 лет благодаря своим невероятным комиксам, телешоу (как живым, так и анимационным), фильмам и, конечно же, играм. Бэтмен породил и других персонажей, которые стали самостоятельными героями, такими как Джокер, Робин и многие другие. После невероятного успеха серии Batman Arkham компания WB решила проверить, сможет ли семья супергероев Бэтмена стать самостоятельной игрой.

Так родилась кооперативная игра Gotham Knights. К сожалению, игра была встречена неоднозначно и, судя по всему, продавалась не очень хорошо. Многие полагали, что это означает, что игра будет заброшена, но, похоже, это не так. Судя по всему, Gotham Knights скоро вернется на Nintendo Switch - ESRB, так и сингапурская рейтинговая комиссия присвоили возрастной рейтинг Gotham Knights для Nintendo Switch. Это новые оценки, полученные из двух разных источников, что позволяет предположить, что эта версия действительно существует.

Стоит также отметить, что рейтинг игр обычно выставляется в конце их разработки. Если рейтинг появился сейчас, это означает, что игра может быть выпущена в самое ближайшее время, возможно, к первой годовщине игры в октябре. В последнее время ходят слухи о новом Nintendo Direct, так что это может быть что-то, что будет анонсировано для этой платформы.