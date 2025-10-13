ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 765 оценок

Авторы ремейка "Готики" показали Безымянного - главного героя оригинала

Simple Jack Simple Jack

Разработчики из Alkimia Interactive посетили BCN Game Fest

С 10 по 12 октября в Барселоне состоялся игровой фестиваль BCN Game Fest. Среди участников мероприятия была Alkimia Interactive — создатель будущего ремейка «Готики 1». Разработчики сделали несколько фотографий своего стенда и показали измененного главного героя оригинальной трилогии по прозвищу Безымянный.

Стенд ремейка «Готики» на BCN Game Fest

+ ещё 1 картинка

Релиз ремейка «Готики» запланирован на 2026 год. В начале августа Alkimia Interactive выпустила трейлер игры на русском языке. Редакция VK Play Media опробовала демо ремейка и поделилась своими впечатлениями от такой корявой, но такой родной RPG.

Источник  
5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

чёт не похож

1
-zotik-

Я подумал на пикче ремейка именно Нирас гг демки, они немного похожи с гг

-zotik-

блииин да когда уже((

1