Авторы ремейка "Готики" показали Безымянного - главного героя оригинала

Разработчики из Alkimia Interactive посетили BCN Game Fest

С 10 по 12 октября в Барселоне состоялся игровой фестиваль BCN Game Fest. Среди участников мероприятия была Alkimia Interactive — создатель будущего ремейка «Готики 1». Разработчики сделали несколько фотографий своего стенда и показали измененного главного героя оригинальной трилогии по прозвищу Безымянный.

Стенд ремейка «Готики» на BCN Game Fest

Релиз ремейка «Готики» запланирован на 2026 год. В начале августа Alkimia Interactive выпустила трейлер игры на русском языке. Редакция VK Play Media опробовала демо ремейка и поделилась своими впечатлениями от такой корявой, но такой родной RPG.