Культовую Gothic Classic на Nintendo Switch сравнили с оригиналом ©

Вчера мы смогли ознакомиться с первым геймплеем Gothic Classic на Nintendo Switch, а теперь появились свежие геймплейные кадры, где можно увидеть сравнение игры с оригиналом. Легко заметить некоторые отличия в моделях персонажей, детализации дальних элементов или движении самих героев. Из существенных отличий также легко заметить изменение расстояния до удаленных объектов, а в некоторых моментах можно отметить и другую цветовую гамму.

В целом складывается впечатление, что Gothic Classic придется по душе поклонникам оригинала, но в основном эта игра должна заинтересовать преданную аудиторию серии - рассчитывать на большие изменения в графике здесь не приходится.

Стоит напомнить, что ответственная за обновленное издание команда также позаботилась о ряде изменений в самом игровом процессе - с подробностями можно ознакомиться здесь. Кроме того, геймеры могут рассчитывать на полноценный ремейк, по крайней мере, в будущем. В настоящее время информация о том, когда именно состоится релиз Gothic Remake, пока еще нет.

Релиз Gothic на Nintendo Switch состоится 28 сентября. Стоимость игры составит €30/$30. От игры не стоит ждать совершенно нового по качеству сеттинга, однако, как выяснилось, разработчики все же решили несколько обновить игру.