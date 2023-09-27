Культовую Gothic Classic на Nintendo Switch сравнили с оригиналом

Вчера мы смогли ознакомиться с первым геймплеем Gothic Classic на Nintendo Switch, а теперь появились свежие геймплейные кадры, где можно увидеть сравнение игры с оригиналом. Легко заметить некоторые отличия в моделях персонажей, детализации дальних элементов или движении самих героев. Из существенных отличий также легко заметить изменение расстояния до удаленных объектов, а в некоторых моментах можно отметить и другую цветовую гамму.
В целом складывается впечатление, что Gothic Classic придется по душе поклонникам оригинала, но в основном эта игра должна заинтересовать преданную аудиторию серии - рассчитывать на большие изменения в графике здесь не приходится.
Стоит напомнить, что ответственная за обновленное издание команда также позаботилась о ряде изменений в самом игровом процессе - с подробностями можно ознакомиться здесь. Кроме того, геймеры могут рассчитывать на полноценный ремейк, по крайней мере, в будущем. В настоящее время информация о том, когда именно состоится релиз Gothic Remake, пока еще нет.
Релиз Gothic на Nintendo Switch состоится 28 сентября. Стоимость игры составит €30/$30. От игры не стоит ждать совершенно нового по качеству сеттинга, однако, как выяснилось, разработчики все же решили несколько обновить игру.
Графика в готике 1 на свитч сопоставима с морталом 1, но есть один нюанс)
Глупое сравнение. На ПК можно понаставить приличное число модов, которые имеются на первую Готику и качество картинки будет заметно лучше.
Тогда вообще можно сказать, что скоро выйдет ремейк и свитч вообще утрется. Но данное сравнение не про это))
Что за балабольство. Особенно дальность прорисовки. Чувак на RTX походу не заходил в настройки, где можно выставить дальность на 300%.