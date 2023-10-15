Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутствует в игре уже более 20 лет ©

Недавно вышедшая версия Gothic для Switch должна была получить ряд исправлений, устраняющих ошибки, которые присутствуют в игре на ПК уже более двадцати лет. От многих "старых" проблем THQ Nordic действительно удалось избавиться, но некоторые из них остались, и к ним добавились новые.

В связи с этим было объявлено о выпуске патча - он должен был выйти до конца этой недели. THQ Nordic сдержала свое слово, и патч 1.02 уже доступен для загрузки. Список изменений можно найти на сервере Gothic Community в Discord, перейдя в категорию "только для чтения", а затем на канал "gothic-news".

Исправления в патче 1.02 для Gothic Classic :

Исправлена ошибка, из-за которой черные гоблины не двигались;

Исправлены лестницы;

NPC больше не парят и не ходят по воздуху;

Скрипт, из-за которого Кор Калом слишком быстро применил заклинание сна к Безымянному, когда тот пытался ограбить его сундук, теперь работает корректно;

Скрипт, из-за которого Снайпс нападал на Безымянного, когда тот открывал сундук Аарона, теперь работает как надо;

При поражении Безымянного в бою он теряет свое оружие - NPC могут его подобрать, так же как мы можем забрать их оружие после победы в бою;

Исправлен подъем сложенных предметов;

Квест "Хроман" теперь может быть завершен;

Улучшена стрельба из лука;

Пользовательский интерфейс: улучшен масштаб и поле зрения объектов (кольца в инвентаре теперь отображаются корректно);

Предварительный просмотр карты теперь работает как положено;

Исправлена ошибка, приводившая к некорректному округлению стоимости большого количества предметов, выставленных на продажу;

Исправлены все остальные ошибки при торговле с торговцами;

NPC, которые используют оружие дальнего боя, теперь не зависают при загрузке сохранения;

Исправлено использование лютни и рога вне инвентаря;

Устранена ошибка при спринтерском беге;

Кровотечение теперь отображается корректно;

Исправлен эксплойт, позволяющий многократно увеличить урон от огня;

Название выбранного заклинания отображается корректно, когда вы хотите его использовать;

Магические круги отображаются корректно при использовании соответствующей руны;

Скрипт, вызывавший некорректные диалоги Лестера в миссии в горной крепости, теперь работает корректно;

Исправлена ошибка в скрипте, вызывавшая проблемы в диалоге с Диего во время совместных поисков огненного камня, если мы преждевременно убивали врагов;

Квест, связанный с Торусом, больше не блокируется.

Улучшения:

Название заклинания отображается в верхней части меню магического круга;

Улучшено поле зрения при игре в широкоэкранном разрешении;

Подкрадывание теперь можно отключить с помощью кнопки B;

Теперь диалоги корректно масштабируются как в портативном, так и в настольном режимах Switch;

Внесены улучшения в локализацию;

Улучшено отображение дождя;

Реализована "легендарная" настройка камеры;

Добавлен новый вид и фокус (?) карты;

Теперь предметы можно выбрасывать из уровня инвентаря;

Улучшен интерфейс диалоговых опций;

Автоматизирован обмен предметов на самородки руды - достаточно выбрать предметы для продажи и подтвердить сделку, чтобы завершить ее, если у торговца есть количество самородков, соответствующее стоимости нашего товара (нет необходимости вручную перелистывать окна).

Если вы столкнулись с ошибками в Gothic на Switch, вы можете сообщить о них на этой странице. Напомним, что исправления ошибок будут также реализованы в ПК-версии игры. Однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет.

Gothic Classic - так называлась версия ролевой игры для консоли Nintendo - была настолько популярна в обществе, что коробочное издание, подготовленное THQ Nordic, оказалось слишком маленьким для нужд игроков. Кроме того, подобной переделке также подвергнется и вторая часть серии. Gothic II: Complete Classic выйдет на Switch 29 ноября.