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об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 975 оценок

Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутствует в игре уже более 20 лет

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Gruz_
Новости

Недавно вышедшая версия Gothic для Switch должна была получить ряд исправлений, устраняющих ошибки, которые присутствуют в игре на ПК уже более двадцати лет. От многих "старых" проблем THQ Nordic действительно удалось избавиться, но некоторые из них остались, и к ним добавились новые.

В связи с этим было объявлено о выпуске патча - он должен был выйти до конца этой недели. THQ Nordic сдержала свое слово, и патч 1.02 уже доступен для загрузки. Список изменений можно найти на сервере Gothic Community в Discord, перейдя в категорию "только для чтения", а затем на канал "gothic-news".

Исправления в патче 1.02 для Gothic Classic :

  • Исправлена ошибка, из-за которой черные гоблины не двигались;
  • Исправлены лестницы;
  • NPC больше не парят и не ходят по воздуху;
  • Скрипт, из-за которого Кор Калом слишком быстро применил заклинание сна к Безымянному, когда тот пытался ограбить его сундук, теперь работает корректно;
  • Скрипт, из-за которого Снайпс нападал на Безымянного, когда тот открывал сундук Аарона, теперь работает как надо;
  • При поражении Безымянного в бою он теряет свое оружие - NPC могут его подобрать, так же как мы можем забрать их оружие после победы в бою;
  • Исправлен подъем сложенных предметов;
  • Квест "Хроман" теперь может быть завершен;
  • Улучшена стрельба из лука;
  • Пользовательский интерфейс: улучшен масштаб и поле зрения объектов (кольца в инвентаре теперь отображаются корректно);
  • Предварительный просмотр карты теперь работает как положено;
  • Исправлена ошибка, приводившая к некорректному округлению стоимости большого количества предметов, выставленных на продажу;
  • Исправлены все остальные ошибки при торговле с торговцами;
  • NPC, которые используют оружие дальнего боя, теперь не зависают при загрузке сохранения;
  • Исправлено использование лютни и рога вне инвентаря;
  • Устранена ошибка при спринтерском беге;
  • Кровотечение теперь отображается корректно;
  • Исправлен эксплойт, позволяющий многократно увеличить урон от огня;
  • Название выбранного заклинания отображается корректно, когда вы хотите его использовать;
  • Магические круги отображаются корректно при использовании соответствующей руны;
  • Скрипт, вызывавший некорректные диалоги Лестера в миссии в горной крепости, теперь работает корректно;
  • Исправлена ошибка в скрипте, вызывавшая проблемы в диалоге с Диего во время совместных поисков огненного камня, если мы преждевременно убивали врагов;
  • Квест, связанный с Торусом, больше не блокируется.

Улучшения:

  • Название заклинания отображается в верхней части меню магического круга;
  • Улучшено поле зрения при игре в широкоэкранном разрешении;
  • Подкрадывание теперь можно отключить с помощью кнопки B;
  • Теперь диалоги корректно масштабируются как в портативном, так и в настольном режимах Switch;
  • Внесены улучшения в локализацию;
  • Улучшено отображение дождя;
  • Реализована "легендарная" настройка камеры;
  • Добавлен новый вид и фокус (?) карты;
  • Теперь предметы можно выбрасывать из уровня инвентаря;
  • Улучшен интерфейс диалоговых опций;
  • Автоматизирован обмен предметов на самородки руды - достаточно выбрать предметы для продажи и подтвердить сделку, чтобы завершить ее, если у торговца есть количество самородков, соответствующее стоимости нашего товара (нет необходимости вручную перелистывать окна).

Если вы столкнулись с ошибками в Gothic на Switch, вы можете сообщить о них на этой странице. Напомним, что исправления ошибок будут также реализованы в ПК-версии игры. Однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет.

Gothic Classic - так называлась версия ролевой игры для консоли Nintendo - была настолько популярна в обществе, что коробочное издание, подготовленное THQ Nordic, оказалось слишком маленьким для нужд игроков. Кроме того, подобной переделке также подвергнется и вторая часть серии. Gothic II: Complete Classic выйдет на Switch 29 ноября.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Сколько они ещë собираются делать ремейк, уже столько лет прошло?

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Видимо щас готовят людей к ремейку

1
Hexagene МАХАН МАХАНОВИЧ

Ремейк возможен на свитч 2.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ Hexagene

Вот и разгадали пазл) Я правда в игру не играл)

-1