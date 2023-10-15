Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутствует в игре уже более 20 лет

Недавно вышедшая версия Gothic для Switch должна была получить ряд исправлений, устраняющих ошибки, которые присутствуют в игре на ПК уже более двадцати лет. От многих "старых" проблем THQ Nordic действительно удалось избавиться, но некоторые из них остались, и к ним добавились новые.
В связи с этим было объявлено о выпуске патча - он должен был выйти до конца этой недели. THQ Nordic сдержала свое слово, и патч 1.02 уже доступен для загрузки. Список изменений можно найти на сервере Gothic Community в Discord, перейдя в категорию "только для чтения", а затем на канал "gothic-news".
Исправления в патче 1.02 для Gothic Classic :
- Исправлена ошибка, из-за которой черные гоблины не двигались;
- Исправлены лестницы;
- NPC больше не парят и не ходят по воздуху;
- Скрипт, из-за которого Кор Калом слишком быстро применил заклинание сна к Безымянному, когда тот пытался ограбить его сундук, теперь работает корректно;
- Скрипт, из-за которого Снайпс нападал на Безымянного, когда тот открывал сундук Аарона, теперь работает как надо;
- При поражении Безымянного в бою он теряет свое оружие - NPC могут его подобрать, так же как мы можем забрать их оружие после победы в бою;
- Исправлен подъем сложенных предметов;
- Квест "Хроман" теперь может быть завершен;
- Улучшена стрельба из лука;
- Пользовательский интерфейс: улучшен масштаб и поле зрения объектов (кольца в инвентаре теперь отображаются корректно);
- Предварительный просмотр карты теперь работает как положено;
- Исправлена ошибка, приводившая к некорректному округлению стоимости большого количества предметов, выставленных на продажу;
- Исправлены все остальные ошибки при торговле с торговцами;
- NPC, которые используют оружие дальнего боя, теперь не зависают при загрузке сохранения;
- Исправлено использование лютни и рога вне инвентаря;
- Устранена ошибка при спринтерском беге;
- Кровотечение теперь отображается корректно;
- Исправлен эксплойт, позволяющий многократно увеличить урон от огня;
- Название выбранного заклинания отображается корректно, когда вы хотите его использовать;
- Магические круги отображаются корректно при использовании соответствующей руны;
- Скрипт, вызывавший некорректные диалоги Лестера в миссии в горной крепости, теперь работает корректно;
- Исправлена ошибка в скрипте, вызывавшая проблемы в диалоге с Диего во время совместных поисков огненного камня, если мы преждевременно убивали врагов;
- Квест, связанный с Торусом, больше не блокируется.
Улучшения:
- Название заклинания отображается в верхней части меню магического круга;
- Улучшено поле зрения при игре в широкоэкранном разрешении;
- Подкрадывание теперь можно отключить с помощью кнопки B;
- Теперь диалоги корректно масштабируются как в портативном, так и в настольном режимах Switch;
- Внесены улучшения в локализацию;
- Улучшено отображение дождя;
- Реализована "легендарная" настройка камеры;
- Добавлен новый вид и фокус (?) карты;
- Теперь предметы можно выбрасывать из уровня инвентаря;
- Улучшен интерфейс диалоговых опций;
- Автоматизирован обмен предметов на самородки руды - достаточно выбрать предметы для продажи и подтвердить сделку, чтобы завершить ее, если у торговца есть количество самородков, соответствующее стоимости нашего товара (нет необходимости вручную перелистывать окна).
Если вы столкнулись с ошибками в Gothic на Switch, вы можете сообщить о них на этой странице. Напомним, что исправления ошибок будут также реализованы в ПК-версии игры. Однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет.
Gothic Classic - так называлась версия ролевой игры для консоли Nintendo - была настолько популярна в обществе, что коробочное издание, подготовленное THQ Nordic, оказалось слишком маленьким для нужд игроков. Кроме того, подобной переделке также подвергнется и вторая часть серии. Gothic II: Complete Classic выйдет на Switch 29 ноября.
Сколько они ещë собираются делать ремейк, уже столько лет прошло?
Видимо щас готовят людей к ремейку
Ремейк возможен на свитч 2.
Вот и разгадали пазл) Я правда в игру не играл)