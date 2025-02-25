Опубликован список актёров озвучки демо ремейка "Готики"

Комьюнити-менеджер ремейка «Готики» (Gothic 1 Remake) Тимур Ходырёв опубликовал в собственном Telegram-канале пост со списком актёров озвучки демоверсии игры «Пролог Нираса» (Nyras Prologue). Несмотря на стремление собрать как можно больше актёров из оригинальной игры 2001 года, все вернувшиеся персонажи демо поменяли свои голоса:

Протагонист пролога Нирас заговорил голосом Глеба Глушенкова (Chamber из Valorant). Ранее его озвучивал Виктор Бохон.

Диего заговорил голосом Дениса Некрасова (Иосиф Сид из Far Cry 5). Ранее его озвучивал Сергей Габриэлян.

Уистлера озвучил Михаил Белякович (Кратос из God of War 2018). Ранее его озвучил Александр Леньков.

Орри озвучил Вадим Медведев (Крейвен-охотник из Marvel's Spider Man 2). Ранее его озвучил Василий Косолапов.

Рэтфорда озвучил Егор Васильев (Ви из Cyberpunk 2077). Ранее его озвучил Василий Дахненко.

Дракса озвучил Антон Савенков (Том Люцитор из "Звёздная Принцесса против сил зла"). Ранее его озвучил Василий Косолапов.

Кирго озвучил Александр Матвеев (Рокко из Horizon: Forbidden West). Ранее его озвучил Андрей Ярославцев.

В данный момент комьюнити-менеджер не может дать точный ответ, кто озвучит Безымянного героя в полной версии игры - Сергей Чоншвилли, как в оригинальной Gothic и Gothic 3, либо же Пётр Гланц, как в Gothic 2. В комментариях под постом уже шутят о введении переключателя голосов для Безымянного, Стоит отметить, что Пётр Гланц однажды заявлял, что с радостью бы поработал над Готикой снова.

Демоверсия игры уже доступна в Steam и GoG.