Оригинальной "Готике" исполнилось 23 года, разработчики ремейка готовят подарок

Ровно 23 года назад, 15 марта 2001 года, Piranha Bytes подарила нам первую ролевую игру в серии "Готика". Даже спустя столько лет игра не теряет своей актуальности и по-прежнему вызывает теплые чувства ностальгии. Несмотря на все ее недостатки и шероховатости, мы все равно возвращаемся к ней и играем в нее влюбленными глазами, как в первый раз.
Разработчики долгожданного ремейка, студия Alkimia Interactive, по случаю дня рождения "Готики" поздравила фанатов и разработчиков оригинала, а также пообещала нам какой-то подарок, который должен был быть раскрыт сегодня, но "он был украден одним из воров из Нового лагеря". Возможно, речь идет о геймплее, или дате релиза.
Немаловажным фактором, который, безусловно, способствовал долгой жизни серии, являетесь вы! Фанаты "Готики"! Без вас, без вашего трепета, ваших усилий, творчества, страсти этого всего могло бы и не быть. Огромное вам спасибо!
Мы также хотели бы выразить огромную благодарность разработчикам оригинальной игры. Вы создали новый уникальный мир, который покорил тысячи игроков по всему миру. Мы также рады, что некоторые из них присоединились к нам для работы над "Gothic 1 Remake".
Мы приготовили для вас подарок и хотели раскрыть его сегодня, но, к сожалению, он был украден одним из воров из Нового лагеря. Похоже, это был Мордраг. По крайней мере, Торус подозревает его в этом преступлении.
Мы отправим наших лучших людей, чтобы вырвать его из грязных рук и доставить вам как можно скорее, и поверьте, он того стоит!
Какой же мелкий я был когда в неё играл. Эх время бежит...
Такими темпами она скоро старше меня станет.((
Вот шутники ))
Надеюсь на геймплей Alkimia Прошу
До сих пор помню, как меня приятно поразила эта игра. Огромный мир, куча заданий, персонажи, которые имели распорядок дня, монстры, которые требовали разного подхода, боёвка, где приходилось думать, а не "закликай мышкой".