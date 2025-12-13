ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 828 оценок

Разработчики Gothic Remake рассказали о сюжете, орках и изменениях в игре

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Alkimia Interactive и THQ Nordic представили четвертый эпизод серии видео "Making of", посвященный созданию ремейка Gothic. Основное внимание в этом выпуске уделено сюжету и нововведениям в мире игры.

Разработчики подчеркнули, что основная сюжетная линия Gothic Remake осталась практически неизменной. Это решение было принято для того, чтобы максимально сохранить дух оригинала и не разочаровать поклонников серии. Однако, по словам создателей, некоторые моменты оригинального сценария были доработаны, чтобы исправить противоречия и "залатать дыры" в повествовании.

В этом процессе важную роль сыграл Мэттиас Филлер, сценарист оригинальной Gothic, который вернулся к работе над ремейком. "В жизни нечасто получаешь второй шанс", - отметил он. Одним из примеров исправлений стала история мага Ксандаса: в ремейке окончательно прояснено, был ли он одним из двенадцати магов, создавших Барьер, или тринадцатым, наблюдающим за ними.

Хотя разработчики сохранили верность оригиналу, они добавили и новые элементы. Некоторые основные квесты теперь можно выполнить альтернативными способами. Также количество побочных заданий увеличено на 20-25%, особенно в поздних главах игры.

Все три лагеря в игре претерпели изменения. Также улучшена система поведения NPC: теперь их распорядок дня меняется в зависимости от прогресса в сюжете, чтобы избежать ситуаций, когда важные события в Колонии игнорируются большинством персонажей. NPC также реагируют на погоду, таскают ящики (как в Risen) и естественным образом собираются вокруг говорящих персонажей.

Значительная часть видео посвящена оркам, которые являются ключевой частью сюжета. Их внешний вид был полностью переработан - разработчики искали баланс между классическими зеленокожими созданиями и более приземленными, правдоподобными существами, которые живут на Хоринисе дольше людей и воспринимают их как угрозу.

Для большей достоверности был разработан язык орков. Консультант Дэвид Мюллер описывает его как жесткий, грубый, агрессивный и неприятный для слуха, созданный под влиянием китайского, тайского и вьетнамского языков. Главный герой сможет выучить язык орков в процессе игры, что, по словам актера озвучивания, представляло определенные сложности в записи.

Alkimia Interactive и THQ Nordic подтверждают, что выход Gothic Remake запланирован на начало 2026 года, ориентировочно в первом квартале. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

36
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
MNM 777

откровенно ссут на фанатов , козлы ипаные

19
A E

Второй арт это ведь шутка, правда?

Спойлер

Тем времене Архолос - лучшая фанатская работа что я видел в жизни. 250 часов наиграл и еще в нее вернусь

6
MNM 777 A E

ну не совсем что бы так , но почти что ) еще и картину за чем то убрали нехристи

11
A E MNM 777

за картину сразу -1 балл от меня.
и за ковёр еще минус 1.

Спойлер

больше от рмк ничего не жду. может новый саунд послушаю

7
Everect

Лучше расскажите откуда в игре орки женского пола?

12
2BLaraSex

Надо же им как-то размножаться.

6
MNM 777
8
Negih

Ну так-то её перенесли 1 в 1 с оригинала, за что надо похвалить дизайнера.

Знаете, анекдот есть такой:

- Раньше было лучше!

- Как давно?

- Да лет 20 назад, не то что сейчас!

- Что лучше-то было?

- Да всё было лучше, а не при нынешней власти!

- Так что именно?

- ХУЙ стоял!

Вот это отлично охарактеризовывает некоторые ситуации. Девок одели! Лет 25 назад можно было и на квадратные рожи подрочить, а теперь видите ли при переносе 1 в 1 начинается вот это всё.

Дети, что сказать.

8
Neko-Aheron

Если девушек не переделают то хана игре

5
Кей Овальд

Мда, видели мы как они сохраняют дух оригинала, блин... Теперь им веры нет.

3
Rebecca Allbrook

Сравниваю с Эш оф Стил, и идите на фиг те, кто напишет, что бюджеты разные, мне срать на это 😉

3
thepost

Мне кажется, будет очередной перенос.

2
Azimut zvuk

Возможно даже понос.

2
grendel777

они всё рассказывают, мля.... когда показывать начнут? а то демка была "туши свет" ))) ни в хвост, ни в гриву, мягко говоря )

2
Corpsegrinder

То, что над сюжетом работает оригинальный сценарист , очень хорошая новость.

2
A E

Мне нравится полное отсутствие новостей про оптимизацию игры на уе5 (её не будет)

1
sa1958

Одни разговоры, пора делать уже.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ