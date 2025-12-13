Разработчики Gothic Remake рассказали о сюжете, орках и изменениях в игре

Студия Alkimia Interactive и THQ Nordic представили четвертый эпизод серии видео "Making of", посвященный созданию ремейка Gothic. Основное внимание в этом выпуске уделено сюжету и нововведениям в мире игры.
Разработчики подчеркнули, что основная сюжетная линия Gothic Remake осталась практически неизменной. Это решение было принято для того, чтобы максимально сохранить дух оригинала и не разочаровать поклонников серии. Однако, по словам создателей, некоторые моменты оригинального сценария были доработаны, чтобы исправить противоречия и "залатать дыры" в повествовании.
В этом процессе важную роль сыграл Мэттиас Филлер, сценарист оригинальной Gothic, который вернулся к работе над ремейком. "В жизни нечасто получаешь второй шанс", - отметил он. Одним из примеров исправлений стала история мага Ксандаса: в ремейке окончательно прояснено, был ли он одним из двенадцати магов, создавших Барьер, или тринадцатым, наблюдающим за ними.
Хотя разработчики сохранили верность оригиналу, они добавили и новые элементы. Некоторые основные квесты теперь можно выполнить альтернативными способами. Также количество побочных заданий увеличено на 20-25%, особенно в поздних главах игры.
Все три лагеря в игре претерпели изменения. Также улучшена система поведения NPC: теперь их распорядок дня меняется в зависимости от прогресса в сюжете, чтобы избежать ситуаций, когда важные события в Колонии игнорируются большинством персонажей. NPC также реагируют на погоду, таскают ящики (как в Risen) и естественным образом собираются вокруг говорящих персонажей.
Значительная часть видео посвящена оркам, которые являются ключевой частью сюжета. Их внешний вид был полностью переработан - разработчики искали баланс между классическими зеленокожими созданиями и более приземленными, правдоподобными существами, которые живут на Хоринисе дольше людей и воспринимают их как угрозу.
Для большей достоверности был разработан язык орков. Консультант Дэвид Мюллер описывает его как жесткий, грубый, агрессивный и неприятный для слуха, созданный под влиянием китайского, тайского и вьетнамского языков. Главный герой сможет выучить язык орков в процессе игры, что, по словам актера озвучивания, представляло определенные сложности в записи.
Alkimia Interactive и THQ Nordic подтверждают, что выход Gothic Remake запланирован на начало 2026 года, ориентировочно в первом квартале. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
откровенно ссут на фанатов , козлы ипаные
Второй арт это ведь шутка, правда?
Тем времене Архолос - лучшая фанатская работа что я видел в жизни. 250 часов наиграл и еще в нее вернусь
ну не совсем что бы так , но почти что ) еще и картину за чем то убрали нехристи
за картину сразу -1 балл от меня.
и за ковёр еще минус 1.
больше от рмк ничего не жду. может новый саунд послушаю
Лучше расскажите откуда в игре орки женского пола?
Надо же им как-то размножаться.
Ну так-то её перенесли 1 в 1 с оригинала, за что надо похвалить дизайнера.
Знаете, анекдот есть такой:
- Раньше было лучше!
- Как давно?
- Да лет 20 назад, не то что сейчас!
- Что лучше-то было?
- Да всё было лучше, а не при нынешней власти!
- Так что именно?
- ХУЙ стоял!
Вот это отлично охарактеризовывает некоторые ситуации. Девок одели! Лет 25 назад можно было и на квадратные рожи подрочить, а теперь видите ли при переносе 1 в 1 начинается вот это всё.
Дети, что сказать.
Если девушек не переделают то хана игре
Мда, видели мы как они сохраняют дух оригинала, блин... Теперь им веры нет.
Сравниваю с Эш оф Стил, и идите на фиг те, кто напишет, что бюджеты разные, мне срать на это 😉
Мне кажется, будет очередной перенос.
Возможно даже понос.
они всё рассказывают, мля.... когда показывать начнут? а то демка была "туши свет" ))) ни в хвост, ни в гриву, мягко говоря )
То, что над сюжетом работает оригинальный сценарист , очень хорошая новость.
Мне нравится полное отсутствие новостей про оптимизацию игры на уе5 (её не будет)
Одни разговоры, пора делать уже.