Разработчики Gothic Remake рассказали о сюжете, орках и изменениях в игре

Студия Alkimia Interactive и THQ Nordic представили четвертый эпизод серии видео "Making of", посвященный созданию ремейка Gothic. Основное внимание в этом выпуске уделено сюжету и нововведениям в мире игры.

Разработчики подчеркнули, что основная сюжетная линия Gothic Remake осталась практически неизменной. Это решение было принято для того, чтобы максимально сохранить дух оригинала и не разочаровать поклонников серии. Однако, по словам создателей, некоторые моменты оригинального сценария были доработаны, чтобы исправить противоречия и "залатать дыры" в повествовании.

В этом процессе важную роль сыграл Мэттиас Филлер, сценарист оригинальной Gothic, который вернулся к работе над ремейком. "В жизни нечасто получаешь второй шанс", - отметил он. Одним из примеров исправлений стала история мага Ксандаса: в ремейке окончательно прояснено, был ли он одним из двенадцати магов, создавших Барьер, или тринадцатым, наблюдающим за ними.

Хотя разработчики сохранили верность оригиналу, они добавили и новые элементы. Некоторые основные квесты теперь можно выполнить альтернативными способами. Также количество побочных заданий увеличено на 20-25%, особенно в поздних главах игры.

Все три лагеря в игре претерпели изменения. Также улучшена система поведения NPC: теперь их распорядок дня меняется в зависимости от прогресса в сюжете, чтобы избежать ситуаций, когда важные события в Колонии игнорируются большинством персонажей. NPC также реагируют на погоду, таскают ящики (как в Risen) и естественным образом собираются вокруг говорящих персонажей.

Значительная часть видео посвящена оркам, которые являются ключевой частью сюжета. Их внешний вид был полностью переработан - разработчики искали баланс между классическими зеленокожими созданиями и более приземленными, правдоподобными существами, которые живут на Хоринисе дольше людей и воспринимают их как угрозу.

Для большей достоверности был разработан язык орков. Консультант Дэвид Мюллер описывает его как жесткий, грубый, агрессивный и неприятный для слуха, созданный под влиянием китайского, тайского и вьетнамского языков. Главный герой сможет выучить язык орков в процессе игры, что, по словам актера озвучивания, представляло определенные сложности в записи.

Alkimia Interactive и THQ Nordic подтверждают, что выход Gothic Remake запланирован на начало 2026 года, ориентировочно в первом квартале. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.