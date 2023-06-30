Создатели ремейка "Готики" продемонстрировали обновленный облик Скелета-мага ©

Студия-разработчик Alkimia Interactive поделилась изображением обновленных скелетов для ремейка "Готики", включая Скелета-мага, которые заметно мрачнее своего предыдущего воплощения в оригинале.

В Минентале так много мест, которые оставляют больше вопросов, чем ответов, не так ли? Туманная башня и лабиринты под ней, кишащие армией нежити, вселяют страх и ужас в любого путешественника, который рискнет войти внутрь. Катакомбы же, напротив, обладают определенной притягательностью. Но прежде чем погрузиться в их глубины, задайте себе важный вопрос: "Готов ли ты доказать, что достоин получить Хроманин?".

Те, кто играл в первую Готику, помнят силу этих врагов, умерших колдунов, которым сила Белиара вернула жизнь. Не очень устойчивые к атакам ближнего боя, они обычно не ходят в одиночку, а сопровождаются группами воинов-скелетов, которые защищают их и дают им время произнести свои заклинания. Среди их способностей - вызывать новых скелетов-воинов, что делает их уничтожение особенно важным. Также лучше избегать ледяных копий, которые могут заморозить главного героя на несколько секунд.