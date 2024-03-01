В сети появилось четыре новых скриншота из Gothic Remake

Прошло всего три дня с тех пор, как Alkimia Interactive и THQ Nordic опубликовали десятый концепт-арт монстра из Gothic Remake, на котором изображен огненный демон. И вот теперь появилась возможность еще раз вспомнить о игре, благодаря тому, что CD-Action Magazine опубликовал 4 свежих скриншота.

На первом скриншоте представлен сам Гомес, предводитель Старого лагеря. И надо сказать, что выглядит он весьма солидно.

То же самое можно сказать и о гоблинах, которых можно увидеть на втором скриншоте, собравшихся вокруг небольшого лагеря. Это кадр интересен еще и тем, что мы можем сравнить его с концепт-артом, изображающим этих существ. Тем самым можно получить представление о том, как могут выглядеть в игре остальные монстры из артов (пока что был показан вышеупомянутый огненный демон, а также огненная ящерица, грязевая змея, маг-скелет, гарпия, кротовая слизь, кровосос, крипер, сталкер и гоблин).

На двух других скриншотах показаны ворота возле пункта обмена (те самые, которые охраняет Орри) и подземелье замка в Старом лагере.

Мы до сих пор не знаем, когда же именно состоится релиз Gothic Remake. По словам разработчиков, это 2024 год, но учитывая, что нам так и не показали геймплей (в декабре 2023 года говорили, что показ состоится "через некоторое время"), а все показанные кадры - не считая артов - относятся к ранним этапам работы над игрой, могут возникнуть некоторые сомнения на этот счет. Игра разрабатывается для PC, PS5 и XSX/S.