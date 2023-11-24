Первые 15 минут геймплея Gothic 2 Complete Classic на Nintendo Switch

Как вы, вероятно, уже знаете, Gothic 2 Complete Classic выходит на Nintendo Switch. Релиз состоится 29 ноября, но некоторые люди уже получили доступ к игре. Cycu1, известный своими качественными сравнениями игр, опубликовал на своем канале видеоролик, демонстрирующий геймплей первых 15 минут игры.

Геймплейные кадры показывают именно то, к чему привыкли поклонники "Готики 2" с дополнением "Ночь Ворона": вступительный ролик, разговор с Ксардасом, кат-сцена, связанная с вышеупомянутым дополнением, и, наконец, выход из башни.



Геймплей Gothic 2 Complete Classic на Switch выглядит точно так же, как и на ПК, но примечательной деталью является область в левой части экрана, где при входе в инвентарь отображается активное оружие, броня и аксессуары.



В ролике видно, что автор не совсем разобрался с управлением или впервые столкнулся с Готикой, так как он довольно часто врезался в стены и сразу отправился в пещеру с бандитами, что не очень хорошо, но, по крайней мере, создает ощущение, что ты сам впервые выходишь из башни некроманта.