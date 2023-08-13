Авторы амбициозной модификации Community Story Project для Gothic 3 рассказали о процессе работы над проектом ©

Для тех, кто не знает, Community Story Project - "это проект, целью которого является улучшение и расширение несколько разочаровавшего сюжета Gothic 3". Разработчики, все поклонники серии, созданной Piranha Bytes, хотят улучшить основную сюжетную линию, систему фракций, отсылки, игровой баланс, графику и саундтрек. Одним словом, это грандиозная задача, над которой работают уже несколько лет.

В интервью, которое получилось очень длинным, команда Community Story Team не назвала даты выхода модификации, но рассказала о том, как идет работа над проектом, который будет объявлен на 100% завершенным, когда все задания в Excel-файле, используемом внутри компании, достигнут этой степени завершения:

Существует электронная таблица Excel, в которой подробно отражается состояние и общий ход выполнения всех частей проекта. Когда эта таблица показывает, что все пункты достигли 100%, это означает, что проект завершен.

Команда Community Story Team также рассказала о том, что у каждого из разработчиков, работающих над реализацией проекта, есть свои сроки и мотивы, многие из них уходят и столько же присоединяются к проекту.

Он также уточнил, что Piranha Bytes не участвовала в проекте, хотя контакты с ней были:

Несколько лет назад Робеспьер связался с Сашей Хенрихсом и рассказал ему о нашем проекте. В то время как раз вышел первый тизер Gothic Remake. В ходе разговора они обсуждали различные темы, связанные с развитием проекта, но в целом это никак не повлияло на разработку. В итоге команда CSP так и не почувствовала необходимости ни в поддержке со стороны Piranha Bytes, ни в получении их помощи в виде контроля или советов. CSP - это проект, который родился из сообщества, и правильно, что он таким и остается.

К сожалению, Gothic 3 была выпущена в довольно плачевном состоянии из-за давления со стороны издателя, требовавшего ее скорейшего выхода. Однако сообщество не сдавалось и работало над модификацией и исправлением игры в рамках нескольких проектов, одним из которых, пожалуй, самым перспективным, является CSP.