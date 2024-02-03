Учись Ubisoft: Sony добавила в Gran Turismo Sport оффлайн-режим после закрытия серверов

Недавно компания Sony объявила о том, что сервера игры Gran Turismo Sport будут закрыты 31 января. Фанатов игры очень беспокоил вопрос смогут ли они и дальше играть в нее, учитывая, что игра привязана к онлайну и даже не имеет оффлайн-сохранений.

И ответ - да, смогут. Студия Polyphony Digital выпустила новый патч для игры, который добавляет оффлайн сохранение прогресса. Таким образом владельцы игры смогут наслаждаться ей и дальше.

Фанаты игры были очень рады данной новости и говорят, что компании Ubisoft следовало бы поучиться у своих коллег. В отличии от Sony, французское издательство закрыла сервера онлайн-игры The Crew и не выпустила аналогичный патч, лишив владельцев доступа к игре, за что на нее даже собираются подать в суд.

Gran Turismo Sport вышла в 2017 году на PS4. Так же игра доступна на PS5 по обратной совместимости.