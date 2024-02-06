Palworld и Granblue Fantasy: Relink доминируют в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 января по 6 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Palworld продолжает доминировать, а Granblue Fantasy: Relink, выпущенная 1 февраля 2024 года, сразу заняла второе место на платформе Valve.
Также стоит отметить отличные результаты еще одной японской ролевой игры. Persona 3 Reload, которая также появилась в подписке Xbox Game Pass с момента выпуска, обогнала Baldur's Gate 3 и Tekken 8. А вот другая успешная японская игра, Like a Dragon: Infinite Wealth, вылетела из топ-10.
Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе заняла всего лишь 27 место, показала резкий рост и оказалась на 7 месте, но количество одновременных игроков все еще довольно незначительное.
- Palworld
- Granblue Fantasy: Relink
- Persona 3 Reload
- Enshrouded
- Steam Deck
- Tekken 8
- Suicide Squad: Kill The Justice League
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- EA SPORTS FC 24
В такое не охота играть, слишком стар стал наверно