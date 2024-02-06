на главную
об игре
Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.5 107 оценок

Palworld и Granblue Fantasy: Relink доминируют в свежем чарте продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 января по 6 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Palworld продолжает доминировать, а Granblue Fantasy: Relink, выпущенная 1 февраля 2024 года, сразу заняла второе место на платформе Valve.

Также стоит отметить отличные результаты еще одной японской ролевой игры. Persona 3 Reload, которая также появилась в подписке Xbox Game Pass с момента выпуска, обогнала Baldur's Gate 3 и Tekken 8. А вот другая успешная японская игра, Like a Dragon: Infinite Wealth, вылетела из топ-10.

Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе заняла всего лишь 27 место, показала резкий рост и оказалась на 7 месте, но количество одновременных игроков все еще довольно незначительное.

  1. Palworld
  2. Granblue Fantasy: Relink
  3. Persona 3 Reload
  4. Enshrouded
  5. Steam Deck
  6. Tekken 8
  7. Suicide Squad: Kill The Justice League
  8. Baldur's Gate 3
  9. Call of Duty
  10. EA SPORTS FC 24
-5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
FlowingNekton

В такое не охота играть, слишком стар стал наверно

0