Представлен атмосферный релизный трейлер японской ролевой игры Granblue Fantasy: Relink

Cygames представила атмосферный трейлер предстоящей японской ролевой игры Granblue Fantasy: Relink, которая выйдет 1 февраля на консолях PlayStation и ПК.
Действие Granblue Fantasy: Relink происходит в королевстве Зегагранде, где первобытные звери выступают в роли хранителей острова, а тайная организация, известная как Церковь Авии, занимается неизвестно чем. Главным героям приходится противостоять этим факторам, а судьба Небесного королевства висит на волоске.
Квесты, в которых участвует партия из четырех человек, будут разных типов. Всего их более 100, причем некоторые из них предназначены для эндгейма. Игроки могут настраивать своих персонажей различными способами, включая смену оружия и сигилов.
Выглядит супер, мне очень нравится стилистика. А вот перевода видимо не стоит ожидать. В стиме не указана локализация на русский. Обидно.
Офигеть как тут всё сверкает и светится...глаза можно сломать..