Granblue Fantasy: Relink 2023 г.
7.5 62 оценки

В новых тизерах Granblue Fantasy: Relink показали способности двух героев

©
Gutsz
Новости

В этом году на ПК и консолях PlayStation ожидается релиз масштабной японской ролевой игры Granblue Fantasy: Relink с возможностью кооперативного прохождения до 4 игроков одновременно. Разработчики игры из студии Cygames пока не готовы назвать точно окно релиза проекта, но с радостью делятся новыми тизерами. В представленный роликах показали способности героя по имени Гран, а также раскрыли особенности очаровательный девушки Катарины.

Гран — универсальный герой, который специализируется на атаках ближнего боя и может реагировать на любую ситуацию, используя способности с различными эффектами. Это персонаж, которым легко управлять даже новичкам в экшн-играх.

Катарина может преодолевать короткие и длинные расстояния с помощью волшебного меча. Атакуя врагов и накапливая шкалу, вы можете призвать Звездного Кристального Зверя Ареса и использовать комбинированные атаки.

Granblue Fantasy: Relink запланирована к выходу до конца 2023 года на ПК, PS5 и PS4. Точная дата релиза может быть объявлена уже этим летом.

Трейлеры
1
0
Последние посты по игре Granblue Fantasy: Relink
Разработчики Granblue Fantasy, студия Cygames, открывает новые филиалы в США и Европе
Разработчики Granblue Fantasy, студия Cygames, открывает новые филиалы в США и Европе
Авторы Granblue Fantasy: Relink показали новый геймплей японской RPG и рассказали про новые механики
Авторы Granblue Fantasy: Relink показали новый геймплей японской RPG и рассказали про новые механики
Атмосферный трейлер японской RPG Granblue Fantasy: Relink
Атмосферный трейлер японской RPG Granblue Fantasy: Relink
Комментарии: 0
Ваш комментарий