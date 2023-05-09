В новых тизерах Granblue Fantasy: Relink показали способности двух героев ©

В этом году на ПК и консолях PlayStation ожидается релиз масштабной японской ролевой игры Granblue Fantasy: Relink с возможностью кооперативного прохождения до 4 игроков одновременно. Разработчики игры из студии Cygames пока не готовы назвать точно окно релиза проекта, но с радостью делятся новыми тизерами. В представленный роликах показали способности героя по имени Гран, а также раскрыли особенности очаровательный девушки Катарины.

Гран — универсальный герой, который специализируется на атаках ближнего боя и может реагировать на любую ситуацию, используя способности с различными эффектами. Это персонаж, которым легко управлять даже новичкам в экшн-играх.

Катарина может преодолевать короткие и длинные расстояния с помощью волшебного меча. Атакуя врагов и накапливая шкалу, вы можете призвать Звездного Кристального Зверя Ареса и использовать комбинированные атаки.

Granblue Fantasy: Relink запланирована к выходу до конца 2023 года на ПК, PS5 и PS4. Точная дата релиза может быть объявлена уже этим летом.