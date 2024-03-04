Слух: Sony готовит ремастер Gravity Rush 2 на PS5 и PC

В Gravity Rush 2 игроки снова управляют героиней по имени Кэт, обладающей уникальной способностью изменять гравитацию вокруг себя. В новые приключения наша героиня отправится уже не одна, а вместе с Рэйвен.

Геймплей Gravity Rush 2 сосредоточен на использовании гравитационных способностей Кэт для перемещения по окружающей среде, решения головоломок и сражений с врагами.

События игры разворачиваются в открытом мире, состоящем из разнообразных локаций и городов, которые игроки могут исследовать в свободном порядке.