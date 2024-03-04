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Gravity Rush 2 19.01.2017
Экшен, Адвенчура, Открытый мир
7.4 107 оценок

Слух: Sony готовит ремастер Gravity Rush 2 на PS5 и PC

butcher69
Новости

Пользователь Orangee ранее уже раскрывал информацию о некоторых аспектах Gravity Rush (например, о начале производства фильма, а затем о его возможном показе на CES). Утверждая в течение почти года о грядущем ремастере, он раскрыл дополнительные детали в Discord.

Согласно его сообщению, новости о ремастере Gravity Rush 2 должны появиться в мае. Если всё пойдет по плану, релиз запланирован на лето этого года, а позднее будет выпущен порт на ПК. В игре будет реализован полноценный фоторежим. "Пыльные жетоны" и другие онлайн-элементы будут удалены, но предметы из него можно будет получить выполнив новые побочные задания.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kenn1y

Это отлично, ещё бы первую.

2
bysaturn

В чём логика опять выпускать серию не с первой части? А потом удивятся плохим продажам.

1
JohnTornton

хз, вон хомяки схавали анчер4 и затирают, что это отдельная полноценная игра)))))

0
JohnTornton

а первая?

1
GrYnT101

О и на пк бы

0
Rimasted

Было бы круто. Gravity Rush отличная игра с необычным геймплеем. К стыду своему я так и не притронулся к сюжетному DLC в Gravity Rush 2. Это та немногая игра от Sony, которую куплю повторно, если будет на PC.

0
Dr_Shtopor

А смысол без первой?

Перевод имени кошки как "Дымка" - прелесть 🤤

0