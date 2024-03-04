Слух: Sony готовит ремастер Gravity Rush 2 на PS5 и PC

Пользователь Orangee ранее уже раскрывал информацию о некоторых аспектах Gravity Rush (например, о начале производства фильма, а затем о его возможном показе на CES). Утверждая в течение почти года о грядущем ремастере, он раскрыл дополнительные детали в Discord.
Согласно его сообщению, новости о ремастере Gravity Rush 2 должны появиться в мае. Если всё пойдет по плану, релиз запланирован на лето этого года, а позднее будет выпущен порт на ПК. В игре будет реализован полноценный фоторежим. "Пыльные жетоны" и другие онлайн-элементы будут удалены, но предметы из него можно будет получить выполнив новые побочные задания.
Это отлично, ещё бы первую.
В чём логика опять выпускать серию не с первой части? А потом удивятся плохим продажам.
хз, вон хомяки схавали анчер4 и затирают, что это отдельная полноценная игра)))))
а первая?
О и на пк бы
Было бы круто. Gravity Rush отличная игра с необычным геймплеем. К стыду своему я так и не притронулся к сюжетному DLC в Gravity Rush 2. Это та немногая игра от Sony, которую куплю повторно, если будет на PC.
А смысол без первой?
Перевод имени кошки как "Дымка" - прелесть 🤤