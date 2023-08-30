Грандиозная феодальная стратегия Great Houses of Calderia выходит в раннем доступе

Resistance Games и Firesquid отмечают фестиваль Steam Strategy Fest долгожданным запуском Great Houses of Calderia. В этой грандиозной феодальной стратегической эпопее игроки будут бороться за контроль над Кальдерией и за сохранение прочной династии.
Возглавьте благородную семью, стремящуюся управлять всей Кальдерией, мифической провинцией Империи, израненной ненасытной жаждой власти. Создавайте мощные дипломатические отношения и союзы, назначая членов семьи шпионить, вести переговоры, торговать или даже вступать в брак с соседними домами. Будьте осторожны с тем, кому вы доверяете, поскольку фраза «кровь гуще воды» остается верной, как и всегда. Судьба семьи находится в руках только ее членов. Их действия способны укрепить или уничтожить самый неприступный альянс одним тактическим маневром.
Стратегические и влиятельные силовые игры помогут вашему дому стать доминирующим именем во всей стране. Расширяйте свои территории, требуйте верности и создавайте традиции поколений — и все это на службе короне. Судьба Кальдерии в ваших руках, поэтому используйте Почетные звания, чтобы влиять на события в пользу вашего дома, одновременно портя другие, чтобы обеспечить себе место в книгах по истории.
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