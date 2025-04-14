Состоялся выход Great Powers - исторической 4X стратегии от отечественных разработчиков

В Great Powers игрокам предлагается возглавить одну из великих исторических великих держав и добиться господства во всём мире. Игра обладает достаточно простой графикой, при этом разработчики подчёркивают детальную экономическую модель: необходимо строить инфраструктуру и дороги, чтобы добывать ресурсы и поставлять их на склады, откуда они пойдут на создание различных товаров.
Кроме экономики, игра включает традиционную экспансию, дипломатию, торговлю и систему исследований (более 100 технологий эпохи Возрождения).
Разработчик (российская студия Flame-Dragons) не скрывает, что вдохновлялся серией игр Imperialism, но Great Powers предлагает более глубокий взгляд на экономику.
Основные особенности:
- Глубокая экономика – добыча ресурсов, производство товаров, строительство инфраструктуры (дороги, склады, порты).
- Дипломатия – заключение союзов, объявление войн, торговые соглашения и посольства.
- Динамичные военные кампании – тактические сражения за провинции, управление армией и флотом.
- Колонизация и исследование – открытие Нового Света, экспансия и конфликты с туземцами.
- Технологическое развитие – более 100 исследований с 1500 по 1900 год.
- Сложный ИИ – адаптивное поведение противников на основе алгоритмов и нечеткой логики.
- Торговая система – производство дорогих товаров из сырья, развитие торгового флота.
Great Powers доступна в Steam и VK Play.
Как будто в 2000 вернулся.