Хардкорный экшен GREED IS GOOD обзавелся первым геймплейным роликом ©

Разработчики из The Fool's Studio наконец-то опубликовали первый видеоролик, где продемонстрировали игровой процесс своего PvPvE-экшена GREED IS GOOD. В нем можно увидеть геймплей за воина, который сражается против скелетов, используя меч и щит. Конечно же, стоит учитывать, что ролик записан из раннего билда и, вероятно, поэтому пока все выглядит немного топорно.

На данный момент авторы не объявили даже примерную дату выхода GREED IS GOOD. Однако известно, что первое публичное тестирование будет запущено в сентябре этого года.

По словам разработчиков, в PvPvE-игре GREED IS GOOD вы войдете в таинственное подземелье в роли охотника за головами. В игре вам нужно сотрудничать со своими товарищами по команде, чтобы бороться не только с врагами, но и с собственными страхами. Также стоит помнить о ядовитом газе и обязательно избегать его присутствия, прежде чем герой будет отравлен.