Greedfall II: The Dying World готовится к самому масштабному обновлению

Французская студия Spiders Studio продолжает развивать ролевую игру Greedfall II: The Dying World, которая уже почти год находится в раннем доступе Steam. Разработчики не скрывают, что проект переживает важный этап, и 17 ноября игроки смогут оценить крупнейшее обновление с момента запуска.

Апдейт привнесёт массу изменений. Среди ключевых нововведений: новый регион для исследования, полноценная система талантов, улучшенная боевая механика и графическая оптимизация. Кроме того, появится фоторежим и новый компаньон, готовый сопровождать героя в опасных миссиях. В обновлении также обещаны многочисленные технические исправления, которые сделают игровой процесс стабильнее.

Spiders Studio обозначила и долгосрочные планы: релиз полной версии намечен на 2026 год, тогда же Greedfall II выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X|S. Хотя точная дата пока не объявлена, разработчики уверяют, что проект получит масштабный финальный вид.

Напомним, первая часть Greedfall вышла в 2019 году и получила смешанные отзывы: атмосферный мир и интересная завязка сочетались с проблемами в механике и техническими недочётами. Сиквел также стартовал непросто — многие игроки критиковали ограниченный контент и сырость геймплея. Однако команда Spiders обещает, что благодаря поддержке сообщества и постоянным улучшениям вторая часть станет более цельной и глубокой.

Greedfall II: The Dying World остаётся амбициозным проектом, который может исправить ошибки оригинала и подарить поклонникам жанра действительно масштабное приключение.