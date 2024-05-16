Представлен сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall 2: The Dying World

Студия NACON и Spiders представили повествовательной трейлер ролевой игры GreedFall 2: The Dying World, новой главы серии GreedFall, которая собрала сообщество игроков, насчитывающее более 2 миллионов человек. В этом трейлере представлены некоторые сюжетные ходы и игровые механики, с которыми игроки столкнутся в ходе своего приключения.

В GreedFall 2 вы играете уроженцем небольшой деревни на берегу озера на Тир-Фради, острове, пропитанном особой магией и неизвестными существами, обитающими в дикой природе. Мев, верховная жрица Тир Фради, отправляет вас с миссией провести ритуал инициации, чтобы стать Донейгадом, мудрецом, которому поручено защищать ваш народ и его земли. Это важнейшая задача, поскольку в течение нескольких лет ваш остров подвергался растущей колонизации со стороны иностранных держав, равнодушных к их разрушительному воздействию на природную среду.

Чтобы защитить своих людей и добиться успеха в своей миссии, у вас есть целый ряд вариантов выбора в зависимости от ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, поскольку ваши решения повлияют на то, как развернется ваше приключение. Следовательно, ваш выбор в диалогах будет напрямую влиять на ваши отношения с другими персонажами и вашу репутацию среди других фракций. Кроме того, таланты, которые вы решите развивать, такие как Выживание, Дипломатия или Скрытность, влияют на то, как вы можете пережить определенные события.

Однако иногда вам придется применять силу, и столкновения являются неотъемлемой частью вашего приключения. В этом новом трейлере представлены некоторые механики боевой системы игры, которые призваны обеспечить больший стратегический аспект, особенно благодаря возможности управления вашими товарищами, а также системе тактической паузы, позволяющей вам полностью контролировать любую ситуацию.

GreedFall 2: The Dying World выйдет в ранний доступ летом 2024 года и станет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году.