Изометрический шутер Greedland вышел в стадии раннего доступа ©

Разработчики студии VaMP с гордостью объявили о выходе изометрического шутера с элементами выживания Greedland в раннем доступе на площадке Steam. На данном этапе доступно шесть уникальных персонажей с различными атрибутами и навыками, а также множество видов оружия и экипировки. Игроки могут создавать бесконечные комбинации, улучшать своих героев и сражаться с ордами врагов на трех крупных картах с десятью уровнями сложности.

Greedland создана на движке Unreal Engine 5, что, по словам авторов, обеспечило потрясающее качество визуальных эффектов и детализации монстров. Игрокам предстоит пройти разнообразные задания, получить уникальные награды и продумывать собственные тактики боя. Разработчики обещают продолжать обновлять игру, добавлять новых врагов и режимы игры, что позволит игрокам наслаждаться захватывающим опытом и в дальнейшем.

К слову, окунуться в мир Greedland можно не только в одиночку. Проект также доступен для кооперативного прохождения по сети и для игры на одном экране.