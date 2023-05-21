Приключенческая ролевая игра Greedventory вышла на ПК ©

Вильнюсский (Литва) издатель инди-игр Nordcurrent Labs и харьковский (Украина) разработчик инди-игр Black Tower Basement объявили, что их 2D-пиксельная приключенческая ролевая игра Greedventory стала доступна для ПК в Steam и GOG.

Сочетая юмор и непочтительность с ролевой механикой, Greedventory предоставит игрокам сложный и незабываемый опыт, который является одновременно сложным и полезным, заставив их смеяться на протяжении всего пути, даже когда они перезапускают свой пробег в 80-й раз.

Сразитесь со злыми магами, победите титанических боссов и найдите древние сокровища, путешествуя по диковинному миру, наполненному грубым юмором, нацеленным на обычные фэнтезийные декорации и образы.

Исследуйте залитые лунным светом пещеры и погрузитесь в жуткие леса, все они представлены в очень стилизованном пиксельном дизайне, который обеспечивает визуально яркий, но темный фон для приключений, которые ждут вас. Нет никакого способа узнать, что скрывается в тенях, и неспособность справиться со сложными препятствиями, которые ждут впереди, заставит игроков начать свое путешествие заново, со шлемом и доской в руках.

Greedventory отходит от проторенных элементов управления своих современников, вместо этого позволяя игрокам управлять своей клавиатурой и мышью в инновационной боевой системе в реальном времени, которая зависит от времени реакции и зрительно-моторной координации. Атакуйте и уклоняйтесь с помощью мыши, прежде чем посылать во врагов залп заклинаний с помощью клавиатуры.