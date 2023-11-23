Green Hell VR Spirits of Amazonia Part 1 выйдет на PSVR2 и Meta Quest 2 30 ноября

Incuvo сообщила, что Green Hell VR для PlayStation VR2 и Meta Quest 2 вскоре получит бесплатное расширение под названием Spirits of Amazonia Part 1. Это обновление выйдет 30 ноября на обеих платформах и удвоит размер карты по сравнению с оригинальной игрой.

Green Hell VR Spirits of Amazonia запланирована как трилогия и выйдет как на PSVR2, так и на Meta Quest 2.

В этом сюжетном дополнении вас ждет новое приключение, которое станет приквелом к основной истории Green Hell VR. Вновь встаньте на место Джейка Хиггинса и сделайте все возможное, чтобы завоевать доверие племени Муаги, вождя коренной амазонской деревни. Для этого вам необходимо выполнять миссии, основанные на местных легендах, помогать членам племени и обеспечивать припасами деревню. Все это, конечно же, заточено специально под VR.

Прохождение истории Spirits of Amazonia Part 1 займет 10–15 часов, что принесет много новых занятий. Более того, расширение позволит вам насладиться новой картой, вся территория которой по размеру сравнима с зоной, известной из Green Hell VR.