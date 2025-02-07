Тропическая выживалка Green Hell стала временно бесплатной в Steam

Польская студия Creepy Jar объявила о бесплатных выходных для своего симулятора выживания Green Hell в Steam. Акция продлится до 10 февраля 21:00 МСК, позволяя всем желающим отправиться в опасные джунгли Амазонии и испытать себя в суровых условиях.

Разработчики пригласили новых игроков присоединиться к сообществу, а опытным пользователям предложили затащить друзей в «Зелёный ад».

Хотя Green Hell недоступен в России, он поддерживает русский язык. С момента релиза в 2019 году игра разошлась тиражом более 6 млн копий.