Тропическая выживалка Green Hell стала временно бесплатной в Steam

Польская студия Creepy Jar объявила о бесплатных выходных для своего симулятора выживания Green Hell в Steam. Акция продлится до 10 февраля 21:00 МСК, позволяя всем желающим отправиться в опасные джунгли Амазонии и испытать себя в суровых условиях.
Разработчики пригласили новых игроков присоединиться к сообществу, а опытным пользователям предложили затащить друзей в «Зелёный ад».
Хотя Green Hell недоступен в России, он поддерживает русский язык. С момента релиза в 2019 году игра разошлась тиражом более 6 млн копий.
Такая тупая новость. В чем смысл писать "бесплатной". Это игра на прокат, причем не онлайновая (потому что кооп-это не онлайн)
не бесплатной стала, а дали погонять на выходных