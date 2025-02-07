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Green Hell 29.08.2018
Экшен, Выживание, От первого лица
8 321 оценка

Тропическая выживалка Green Hell стала временно бесплатной в Steam

butcher69
Новости

Польская студия Creepy Jar объявила о бесплатных выходных для своего симулятора выживания Green Hell в Steam. Акция продлится до 10 февраля 21:00 МСК, позволяя всем желающим отправиться в опасные джунгли Амазонии и испытать себя в суровых условиях.

Разработчики пригласили новых игроков присоединиться к сообществу, а опытным пользователям предложили затащить друзей в «Зелёный ад».

Хотя Green Hell недоступен в России, он поддерживает русский язык. С момента релиза в 2019 году игра разошлась тиражом более 6 млн копий.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гамер132

Такая тупая новость. В чем смысл писать "бесплатной". Это игра на прокат, причем не онлайновая (потому что кооп-это не онлайн)

0
V_Dreamvoice

не бесплатной стала, а дали погонять на выходных

0