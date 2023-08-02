Трудности выживания в диком лесу: новый трейлер Green Hell VR с датой выхода на PS VR2 ©

Польские разработчики из студии Creepy Jar хотели приготовить сюрприз для всех поклонников виртуальной реальности и симуляторов выживания. Они закончили работу над версией Green Hell VR для PS VR2 и были готовы анонсировать дату выхода игры специальным роликом, но трейлер утек в сеть раньше положенного срока. Судя по ролику, испытать на себе все трудности выживания в тропических лесах Амазонии можно будет уже в этом месяце.

Новый трейлер Green Hell VR демонстрирует улучшенные возможности игры на PS VR2. Симулятор выживания получит превосходную картинку высокого разрешения и сохранит детализацию местности. Вместе с этим игрокам будут доступны разнообразные возможности строительства собственного дома в джунглях.

Выход Green Hell VR на PS VR2 состоится уже 15 августа.