Grim Dawn получит массу новых возможностей в крупном обновлении 1.2.0.0

Уже 16 ноября популярная экшен-РПГ от студии Crate Entertainment получит обновление 1.2.0.0. Согласно информации от создателей, предоставленной через Steam, патч внесет в игру целый ряд изменений и нововведений, затрагивающих не только сам игровой процесс, но и визуальную составляющую или возможности моддинга. Вот некоторые из них:

Изменено масштабирование уровней Normal и Elite - в режиме Normal до 100-го уровня масштабируются только отдельные участки, а в режиме Elite - все участки.

Переработана ценность и частота выпадения лута - шанс выпадения предметов от противника снижен на 30-60%. Чтобы компенсировать это, качество лута и количество выпадающего железа были значительно увеличены.

Добавлена функция уклонения - навык, назначенный по умолчанию на клавишу пробела, прерывает любое другое действие, чтобы немедленно отпрыгнуть в выбранном направлении, предоставляя при этом короткое окно неуязвимости.

Добавлены новые функции доступности - помимо прочего, игроки могут отключить туман и цикл день/ночь (по умолчанию будет установлен полдень), а также запустить таймер свертывания при необходимости.

Увеличен размер файлов карт, создаваемых сообществом, - моддеры могут создавать карты объемом не более 4 ГБ (ранее этот показатель составлял 2 ГБ).

Приведенный выше список - лишь малая толика изменений, которые грядущее обновление привнесет в Grim Dawn. Если вы хотите узнать подробности о патче, то вы можете найти их здесь.

Разработчики уверяют, что обновление "откроет новую эру" в игре в преддверии выхода в следующем году пакета расширения Fangs of Asterkarn. Учитывая такую приверженность разработчиков к почти восьмилетней игре, неудивительно, что она пользуется столь высокой репутацией среди игроков. На момент написания этой новости Grim Dawn в Steam имеет 86 824 отзыва, из которых до 93% (81 308) - положительные.