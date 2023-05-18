Авторы GrimGrimoire OnceMore опубликовали хвалебный трейлер ©

Издательство NIS America представила трейлер ролевой стратегии GrimGrimoire OnceMore, разработанной компанией Vanillaware, в котором отмечается признание игры критиками.

Первоначально вышедшая на PS2, GrimGrimoire OnceMore рассказывает историю Лиллет Блан, молодой девушки, которая недавно поступила в Академию Башни Серебряной Звезды и мечтает стать великим магом. По мере того, как она будет изучать искусство призыва помощников, ей придется приложить все усилия, чтобы справиться с опасностями, скрытыми в башне.

В игре реализована новая игровая механика - Великая магия. Она открывает доступ к таким исключительным умениям, как "Всплеск маны", наносящий урон огнем в большом радиусе, и "Воскрешение", восстанавливающее здоровье знакомых. Кроме того, добавлено новое дерево навыков, в котором игроки могут тратить монеты, заработанные при выполнении необязательных миссий, на получение улучшений, включая усиление знакомых, магические баффы и многое другое.

GrimGrimoire OnceMore уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.