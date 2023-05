Базостроительная игра Ground Of Aces достигла цели на Kickstarter за 4 часа ©

Разработчики из Blindflug Studios сообщили, что крайдфандинговая кампания Ground Of Aces на Kickstarter достигла своей цели в 30 000 евро за четыре часа.

Студия поблагодарила свое сообщество за мощную поддержку и представила первые цели для дополнительного контента. Первые две дополнительные цели в 40 000 и 50 000 евро соответственно уже достигнуты. Теперь игроки могут брать с собой питомцев на свои авиабазы и строить новые сооружения для сбора информации о противнике. Несмотря на то, что между ними есть несколько второстепенных целей, следующая главная цель — 100 000 евро, чтобы добавить Германию в качестве играбельной стороны в кампании, рассказывающей историю Битвы за Британию.

В Ground Of Aces игроки смогут строить и управлять авиабазой времен Второй мировой войны, населенной разнообразными пилотами и членами экипажа.

В то время как вы можете играть в Ground Of Aces в бесконечном режиме свободного строительства, кампании познакомят вас с событиями Второй мировой войны и вызовами, с которыми пришлось столкнуться авиабазам и их экипажам, например, с историей Битвы за Британию. Она вдохновлена играми по созданию базы в свободной форме, такими как Rimworld и Going Medieval, а также историческими стратегическими играми, такими как Hearts of Iron IV.

Ground Of Aces разрабатывается для ПК, релиз запланирован на 2024 год.