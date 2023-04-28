Создатели Grounded приглашают опробовать игру во время бесплатных выходных ©

Несмотря на то что симулятор выживания про уменьшенных людей Grounded и так имеет неплохие продажи и очень положительные отзывы, авторы решили запустить бесплатные выходные. Прямо сейчас и до 30 апреля включительно вы можете загрузить игру совершенно бесплатно, перейдя на ее страницу в Steam.

Прежде чем отправиться на трехдневные приключения, разработчики рекомендуют собрать группу из своих друзей, чтобы выживание протекало проще и, конечно же, веселее, нежели в одиночку. Также они подметили, что вплоть до 4 мая на Grounded действует специальная 25% скидка.

В Grounded игроки берут на себя роль людей, которые были уменьшены до размеров муравьёв и вынуждены выживать в уникальном микромире пригородного двора. Игроки должны создавать и строить базы с помощью предметов, найденных во дворе, искать жизненно важные ресурсы и жить рядом с гигантскими, мирными (и не очень) насекомыми.