Создатели Grounded приглашают опробовать игру во время бесплатных выходных

Несмотря на то что симулятор выживания про уменьшенных людей Grounded и так имеет неплохие продажи и очень положительные отзывы, авторы решили запустить бесплатные выходные. Прямо сейчас и до 22 апреля включительно вы можете загрузить игру совершенно бесплатно, перейдя на ее страницу в Steam.
Прежде чем отправиться на трехдневные приключения, разработчики рекомендуют собрать группу из своих друзей, чтобы выживание протекало проще и, конечно же, веселее, нежели в одиночку. Также на Grounded действует специальная 40% скидка.
Демоверсию лучше бы выпустили бы и показали пример тем самым качественного отношения к игрокам а не подобными заманухами тем более когда речь идеть лишь об аренде игры а не о ее покупке. Ну ктож не захочет бабла срубить и выпускать автономную демку без привязки к какой либо площадке. Пиарщикам ведь нужно сырье для лапши....
Что вы несете...
Я бы на месте модератора запрещал выкладывать статьи с предложением игр в Steam которые заблокированы в России.