Создатели Grounded приглашают опробовать игру во время бесплатных выходных

Несмотря на то что симулятор выживания про уменьшенных людей Grounded и так имеет неплохие продажи и очень положительные отзывы, авторы решили запустить бесплатные выходные. Прямо сейчас и до 22 апреля включительно вы можете загрузить игру совершенно бесплатно, перейдя на ее страницу в Steam.

Прежде чем отправиться на трехдневные приключения, разработчики рекомендуют собрать группу из своих друзей, чтобы выживание протекало проще и, конечно же, веселее, нежели в одиночку. Также на Grounded действует специальная 40% скидка.