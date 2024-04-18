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об игре
Grounded 28.07.2020
Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 316 оценок

Создатели Grounded приглашают опробовать игру во время бесплатных выходных

VovanVV1982

Несмотря на то что симулятор выживания про уменьшенных людей Grounded и так имеет неплохие продажи и очень положительные отзывы, авторы решили запустить бесплатные выходные. Прямо сейчас и до 22 апреля включительно вы можете загрузить игру совершенно бесплатно, перейдя на ее страницу в Steam.

Прежде чем отправиться на трехдневные приключения, разработчики рекомендуют собрать группу из своих друзей, чтобы выживание протекало проще и, конечно же, веселее, нежели в одиночку. Также на Grounded действует специальная 40% скидка.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Демоверсию лучше бы выпустили бы и показали пример тем самым качественного отношения к игрокам а не подобными заманухами тем более когда речь идеть лишь об аренде игры а не о ее покупке. Ну ктож не захочет бабла срубить и выпускать автономную демку без привязки к какой либо площадке. Пиарщикам ведь нужно сырье для лапши....

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Spillik

Что вы несете...

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prince0

Я бы на месте модератора запрещал выкладывать статьи с предложением игр в Steam которые заблокированы в России.

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