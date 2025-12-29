Опыт GTA 2 отбил у Rockstar интерес к футуристическому сеттингу

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей заявил, что серия Grand Theft Auto почти наверняка не получит новую часть в футуристическом сеттинге — по крайней мере, в духе GTA 2. По его словам, команда, работавшая над игрой, осталась крайне недовольна этим опытом.

Вермей отметил, что разработчикам не нравилась сама идея будущего антуража, так как им приходилось «изобретать всё с нуля» — от оружия до логики мира. Кроме того, игроки, по его мнению, не смогли так же сильно привязаться к городу и атмосфере GTA 2, как к первой части.

Сейчас, когда GTA стала одной из самых культурно значимых игровых франшиз в мире, подобные эксперименты выглядят слишком рискованными. Вермей считает, что серия ценится именно за актуальный сеттинг и узнаваемые образы, которые легко превращаются в мемы и обсуждения, тогда как абстрактное будущее лишено этой связи с реальностью.

Именно поэтому Rockstar, вероятнее всего, продолжит делать ставку на современные или исторически близкие эпохи, а не на футуристические города.