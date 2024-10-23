Культовой Grand Theft Auto III исполнилось 23 года

23 года назад, 22 октября 2001 года, состоялся релиз Grand Theft Auto III на PS2 от студии Rockstar North - игры, которая оказала огромное влияние на всю игровую индустрию.
Играя за безымянного протагониста, игроку предоставлялась возможность стать "великим автоугонщиком" и оказаться в трехмерном игровом аналоге Нью-Йорка - Либерти Сити, устраивая в городе хаос и беспредел, попутно наслаждаясь криминальным сюжетом игры. Для игроков в 2001 году это был настоящий технический прорыв, который показал то, на что способны игры - в частности с открытым миром.
Grand Theft Auto III получила очень высокие оценки критиков и игроков, зародила целый поджанр, который люди и по сей день почетно называют "GTA-клонами", а так же доказала то, что игровая индустрия может быть крайне успешной в финансовом плане, на равных конкурируя с другими медиапродуктами.
Любопытно, что создатели игры в своё время предлагали сотрудничество Microsoft касательно выпуска игры, но представители американской корпорации оказались недальновидны и отказали Rockstar, после чего разработчики обратились к Sony, в итоге выпустив эту культовую игру эксклюзивно для PS2. Позже она добралась и до других платформ (PC и Xbox), а за прошедшие 23 года была несколько раз была переиздана, в том числе и для мобильных платформ - iOS и Android.
Сейчас выход каждой новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games становится целым событием для игровой индустрии: продано уже свыше 250 миллионов копий во франшизе, конкуренты разбегаются на другие месяца перед релизом игры, а фанаты массово скупают консоли с полок магазинов и обновляют железо перед выходом на PC. Однако именно Grand Theft Auto III в своё время сделала эту франшизу известной на весь мир, сделав её нечто особенным для многих игроков.
Выход следующей части во франшизе, Grand Theft Auto VI, запланирован на осень 2025 года.
Песочница, делай что хочешь, машины и оружия, было ооооочень интересно. Родоначальник таких игр вроде как Urban Chaos, на пк была и плейстейшн. Кто из нас во время миссии не сохранялся и шёл крушить всё подрят, а потом загрузился и дальше себе играешь по сюжету ))
Прародитель таких игр как Mafia, и т.д и т.п.
Моя первая на ПК. Школотой в клуб бегали, по полчасика / по часу посидеть, порубиться...
Вот это уже лучше! Каждый год прохожу стабильно этот шедевр, который, вопреки заверениям некоторых "авторитетных" блогеров в ру. сегменте ютуба, не особо-то и устарел. Да, понятно, графика и все такое, но я про ощущения и фан скорее тут.
Купите себе новый ПК.
так я каждый год на новом ПК прохожу)
А вы знаете, что есть такая игра как Grand Theft Auto: Vice City, которую тоже надо каждый год проходить?
в целом игра нравится, но как избежать этих ситуаций, когда часто какая-нибудь банда обстреливает при езде по городу?
3 как то пропустил,а вот Вайс навсегда в моем сердце на всю оставшуюся жизнь. Первая и платиновая ГТА в моей жизни) Сан сразу следом (законное золото) и 4 плавно замыкает серию.
лучшая часть серии
Отличная часть... Эх время летит...
Знаковая игра, перевернувшая "игру". :)
Самым обидным было то, что игра классная и сюжет мне нравится. Только вот, пройти её не смогла. Почему? Возможно дело было в версии игры. Однако в ней было так, что она могла просто рандомно вылететь в любой момент. И когда ты далеко прошла и не сохранялась, было очень обидно и в лом проходить по новой. Честно, из-за этого и не скачиваю её поиграть. Потому что думаю, что опять на РС буду играть и снова вылетать будет. Помню, был случай вылета прямо после первой каст-сцены. Игра тупо рандомно могла вылететь хоть через несколько часов игры, хоть через каждые 5 минут.