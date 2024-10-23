Культовой Grand Theft Auto III исполнилось 23 года

23 года назад, 22 октября 2001 года, состоялся релиз Grand Theft Auto III на PS2 от студии Rockstar North - игры, которая оказала огромное влияние на всю игровую индустрию.

Играя за безымянного протагониста, игроку предоставлялась возможность стать "великим автоугонщиком" и оказаться в трехмерном игровом аналоге Нью-Йорка - Либерти Сити, устраивая в городе хаос и беспредел, попутно наслаждаясь криминальным сюжетом игры. Для игроков в 2001 году это был настоящий технический прорыв, который показал то, на что способны игры - в частности с открытым миром.

Grand Theft Auto III получила очень высокие оценки критиков и игроков, зародила целый поджанр, который люди и по сей день почетно называют "GTA-клонами", а так же доказала то, что игровая индустрия может быть крайне успешной в финансовом плане, на равных конкурируя с другими медиапродуктами.

Любопытно, что создатели игры в своё время предлагали сотрудничество Microsoft касательно выпуска игры, но представители американской корпорации оказались недальновидны и отказали Rockstar, после чего разработчики обратились к Sony, в итоге выпустив эту культовую игру эксклюзивно для PS2. Позже она добралась и до других платформ (PC и Xbox), а за прошедшие 23 года была несколько раз была переиздана, в том числе и для мобильных платформ - iOS и Android.

Сейчас выход каждой новой части Grand Theft Auto от Rockstar Games становится целым событием для игровой индустрии: продано уже свыше 250 миллионов копий во франшизе, конкуренты разбегаются на другие месяца перед релизом игры, а фанаты массово скупают консоли с полок магазинов и обновляют железо перед выходом на PC. Однако именно Grand Theft Auto III в своё время сделала эту франшизу известной на весь мир, сделав её нечто особенным для многих игроков.

Выход следующей части во франшизе, Grand Theft Auto VI, запланирован на осень 2025 года.