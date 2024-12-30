Вышла альфа-версия неофициального порта GTA 3 для Sega Dreamcast

Владельцы консоли Sega Dreamcast теперь могут сыграть в GTA 3 благодаря команде энтузиастов. Для запуска потребуется ПК-версия игры.

Энтузиасты из небольшой команды моддеров в пять человек сумели полностью портировать игру на консоль, взяв за основу проект обратного инжиниринга RE3. По словам разработчиков, игра «безупречно» работает на Dreamcast даже в сравнении с более продвинутыми платформами того времени. На пример геймплея можно посмотреть в обзорном ролике ниже:

Напомним, что работу моддеров ранее отметил один из создателей GTA 3. Оббе Вермей (Obbe Vermeij) похвалил фанатов и рассказал, почему Rockstar отказалась сделать порт самостоятельно.