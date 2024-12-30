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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 739 оценок

Вышла альфа-версия неофициального порта GTA 3 для Sega Dreamcast

Simple Jack
Новости

Владельцы консоли Sega Dreamcast теперь могут сыграть в GTA 3 благодаря команде энтузиастов. Для запуска потребуется ПК-версия игры.

Энтузиасты из небольшой команды моддеров в пять человек сумели полностью портировать игру на консоль, взяв за основу проект обратного инжиниринга RE3. По словам разработчиков, игра «безупречно» работает на Dreamcast даже в сравнении с более продвинутыми платформами того времени. На пример геймплея можно посмотреть в обзорном ролике ниже:

Напомним, что работу моддеров ранее отметил один из создателей GTA 3. Оббе Вермей (Obbe Vermeij) похвалил фанатов и рассказал, почему Rockstar отказалась сделать порт самостоятельно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
BewitchingBaron

последний дримкаст был сделан почти 24 года назад, это очень надо любить данную консоль, чтоб играть на ней в гта до сих пор.

1
vovangt4

Молодцы. Жаль что она не вышла когда дримка была актуальна, дримка у меня конечно валяется, но на ней привод не исправен.
Да и сегодня я могу поиграть в GTA 3 на ПК, в телевизоре (Андроид ТВ) в телефоне, планшете, PS2, PS3, Коробке 360. из моих устройств.

1
MrDork

Зачем? Приставке четверть века, как и игре, почти.

-2