Вышла альфа-версия неофициального порта GTA 3 для Sega Dreamcast

Владельцы консоли Sega Dreamcast теперь могут сыграть в GTA 3 благодаря команде энтузиастов. Для запуска потребуется ПК-версия игры.
Энтузиасты из небольшой команды моддеров в пять человек сумели полностью портировать игру на консоль, взяв за основу проект обратного инжиниринга RE3. По словам разработчиков, игра «безупречно» работает на Dreamcast даже в сравнении с более продвинутыми платформами того времени. На пример геймплея можно посмотреть в обзорном ролике ниже:
Напомним, что работу моддеров ранее отметил один из создателей GTA 3. Оббе Вермей (Obbe Vermeij) похвалил фанатов и рассказал, почему Rockstar отказалась сделать порт самостоятельно.
последний дримкаст был сделан почти 24 года назад, это очень надо любить данную консоль, чтоб играть на ней в гта до сих пор.
Молодцы. Жаль что она не вышла когда дримка была актуальна, дримка у меня конечно валяется, но на ней привод не исправен.
Да и сегодня я могу поиграть в GTA 3 на ПК, в телевизоре (Андроид ТВ) в телефоне, планшете, PS2, PS3, Коробке 360. из моих устройств.
Зачем? Приставке четверть века, как и игре, почти.