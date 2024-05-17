Свежее обновление для Dinkum добавило новые предметы и многое другое

Уютный австралийский фермерский симулятор Dinkum получил новое обновление, и поскольку в Австралии сейчас осень (да-да не удивляйтесь) то и вы получите именно такое сезонное обновление.

Как и в летнем обновлении, вышедшем в ноябре прошлого года, вы можете ожидать множество сезонных изменений, включая золотые и оранжевые листья на деревьях, а также совершенно новое погодное событие.

В осеннем обновлении Dinkum также появились грибы, которые прорастают из земли вокруг вас, и если вы соберете их, то сможете использовать для создания совершенно новых рецептов и предметов ремесла.

Конечно, это было бы не обновление Dinkum, если бы в нем не было столь необходимых изменений качества жизни. Прежде всего, в магазине Джона появился новый предмет "Ручная тележка", с помощью которого можно перевозить контейнеры, не опустошая их предварительно.

Если вы получили лицензию на строительство третьего уровня, то теперь сможете создавать продвинутые ремесленные столы, которые будут брать ингредиенты из близлежащих сундуков, чтобы вам не приходилось кропотливо доставать их самостоятельно.

Кроме того, Бендон говорит, что Франклин "теперь предлагает новое приспособление", которое должно упростить сортировку инвентаря, но чтобы получить доступ к этой способности, вам нужно будет "дать ему блестящий диск". Бендон говорит, что хочет оставить механику этого обмена в качестве сюрприза.

Также появилась новая функция "Фонтан желаний", которая дает возможность использовать ряд модификаторов, чтобы заставить ваш остров вести себя по-другому. Например, вы можете запретить животным нападать на вас первыми, а если вы воин, то можете сделать их еще более опасными, увеличив количество выпадающего им лута.

Dinkum доступна прямо сейчас на ПК через ранний доступ Steam.