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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 235 оценок

Стал известен список достижений для Senua's Saga: Hellblade 2

butcher69
Новости

В сети появился полный список достижений для предстоящего приключенческого экшена Senua's Saga: Hellblade 2. Всего в игре будет 11 различных достижений, которые можно получить на Xbox Series X|S и PC.

Внимание, ниже вы найдете возможные спойлеры.

Спойлер
  • A Guiding Light - проведите своих последователей через лес и доберитесь до Боргавирки.
  • End the Tyranny - разоблачите ложь Годи и положите конец тирании.
  • Glimpses of the Gods - откройте тайные пути за скрытыми лицами.
  • Returned to the Earth - произнесите имя Ингунн и освободите Ильтаугу от ее гнева.
  • Seeing Things Differently - начните любую главу с альтернативным рассказчиком.
  • Tales of Midgard - Соберите все Лорестангиры.
  • The Hidden World - найдите вход в царство Скрытого народа.
  • The Man in the Middle - Спасите незнакомца от ритуала драугара.
  • The Next Sign - выживите после кораблекрушения и захватите рабовладельца Бьярга.
  • The Storm Calmed - произнесите имя Сеагейрра и положите конец изоляции Сьяварриси.
  • Worth a Thousand Words - откройте фоторежим.

Сенуа возвращается в жестокое путешествие за выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Намереваясь спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа сталкивается с необходимостью преодолеть тьму внутри и снаружи.

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на Xbox Series X|S и PC 21 мая 2024 года.

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