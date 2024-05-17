Стал известен список достижений для Senua's Saga: Hellblade 2

В сети появился полный список достижений для предстоящего приключенческого экшена Senua's Saga: Hellblade 2. Всего в игре будет 11 различных достижений, которые можно получить на Xbox Series X|S и PC.
Внимание, ниже вы найдете возможные спойлеры.
- A Guiding Light - проведите своих последователей через лес и доберитесь до Боргавирки.
- End the Tyranny - разоблачите ложь Годи и положите конец тирании.
- Glimpses of the Gods - откройте тайные пути за скрытыми лицами.
- Returned to the Earth - произнесите имя Ингунн и освободите Ильтаугу от ее гнева.
- Seeing Things Differently - начните любую главу с альтернативным рассказчиком.
- Tales of Midgard - Соберите все Лорестангиры.
- The Hidden World - найдите вход в царство Скрытого народа.
- The Man in the Middle - Спасите незнакомца от ритуала драугара.
- The Next Sign - выживите после кораблекрушения и захватите рабовладельца Бьярга.
- The Storm Calmed - произнесите имя Сеагейрра и положите конец изоляции Сьяварриси.
- Worth a Thousand Words - откройте фоторежим.
Сенуа возвращается в жестокое путешествие за выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Намереваясь спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа сталкивается с необходимостью преодолеть тьму внутри и снаружи.
Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на Xbox Series X|S и PC 21 мая 2024 года.
Да кому они нужны вообще?