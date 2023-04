Игроки Grand Theft Auto 4 празднуют 15-летие, делясь историями и скриншотами ©

15 лет назад сегодня Rockstar Games захватила игровой мир, выпустив Grand Theft Auto IV для PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. Теперь, все эти годы спустя, игроки делятся своей любовью к игре, публикуя скриншоты, истории и искренние воспоминания в честь пятнадцатой годовщины.



Выпущенная 29 апреля 2008 года, Grand Theft Auto IV вернула игроков в Либерти-Сити через призму Нико Беллика, бывшего солдата из Восточной Европы, который переехал в США, чтобы избежать своего криминального прошлого. Это была первая часть "вселенной HD" Grand Theft Auto, которая теперь включает в себя два спин-оффа, The Ballad Of Gay Tony и The Lost And Damned, а также Chinatown Wars, Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto: Online.

В зависимости от того, с кем вы говорите, Grand Theft Auto IV часто считается одной из величайших игр во всей серии GTA. Даже 15 лет спустя фанаты все еще играют, пересматривают и просто восхищаются тем, насколько хорошо игра выдержала испытание временем.



Один из пользователей Reddit поделился на сабреддите игры несколькими внутриигровыми скриншотами из Grand Theft Auto IV и последующего спин-оффа The Ballad Of Gay Tony.

В то время как другой просто написал: "С 15-м днем рождения одну из величайших игр в истории, Grand Theft Auto IV".

Один из пользователей поделился историей о том, как Grand Theft Auto IV была первой игрой, которую он предзаказал.

Первая игра, которую я когда-либо предзаказывал. Мама взяла меня на полуночный релиз, какой-то парень дал мне xbox360. И хотя на следующий день у меня было тестирование в школе, я не лег спасть чтобы поиграть в игру в течение часа. До сих пор, спустя годы, это мой лучший день рождения.

Другой фанат назвал Grand Theft Auto IV "самой глубоко невероятной игрой", в которую он когда-либо играл. А другой даже объяснил, почему он считает игру революционной для того времени:

GTA 4 была такой же революционной для игр с открытым миром в 2008 году, как и GTA 3 в 2001 году. Переход от San Andreas к 4 был огромным с точки зрения интерактивности карты и того, насколько живым казался мир Либерти-Сити, а затем они выпустили 2 пакета DLC, которые тоже были хороши. Несмотря на свои недостатки, это классика Rockstar.

Многие комментаторы были согласны с тем, что Grand Theft Auto IV по-прежнему выдерживает испытание временем и является отличной игрой даже сегодня. Однако многие были шокированы тем, насколько старой оказалась игра, а один из пользователей заявил, что "совершенно не может поверить", что Grand Theft Auto IV уже пятнадцать лет.



Некоторые надеялись, что к юбилею Grand Theft Auto IV будет выпущено "definitive edition". Но после неудачного выпуска Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition слабо верится, что Rockstar Games захочет снова пойти по этому пути.