Grand Theft Auto 4 28.04.2008
9.1 12 688 оценок

Игроки Grand Theft Auto 4 празднуют 15-летие, делясь историями и скриншотами

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R_Mor
Новости

15 лет назад сегодня Rockstar Games захватила игровой мир, выпустив Grand Theft Auto IV для PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. Теперь, все эти годы спустя, игроки делятся своей любовью к игре, публикуя скриншоты, истории и искренние воспоминания в честь пятнадцатой годовщины.

Выпущенная 29 апреля 2008 года, Grand Theft Auto IV вернула игроков в Либерти-Сити через призму Нико Беллика, бывшего солдата из Восточной Европы, который переехал в США, чтобы избежать своего криминального прошлого. Это была первая часть "вселенной HD" Grand Theft Auto, которая теперь включает в себя два спин-оффа, The Ballad Of Gay Tony и The Lost And Damned, а также Chinatown Wars, Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto: Online.

В зависимости от того, с кем вы говорите, Grand Theft Auto IV часто считается одной из величайших игр во всей серии GTA. Даже 15 лет спустя фанаты все еще играют, пересматривают и просто восхищаются тем, насколько хорошо игра выдержала испытание временем.

Один из пользователей Reddit поделился на сабреддите игры несколькими внутриигровыми скриншотами из Grand Theft Auto IV и последующего спин-оффа The Ballad Of Gay Tony.

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В то время как другой просто написал: "С 15-м днем рождения одну из величайших игр в истории, Grand Theft Auto IV".

Один из пользователей поделился историей о том, как Grand Theft Auto IV была первой игрой, которую он предзаказал.

Первая игра, которую я когда-либо предзаказывал. Мама взяла меня на полуночный релиз, какой-то парень дал мне xbox360. И хотя на следующий день у меня было тестирование в школе, я не лег спасть чтобы поиграть в игру в течение часа. До сих пор, спустя годы, это мой лучший день рождения.

Другой фанат назвал Grand Theft Auto IV "самой глубоко невероятной игрой", в которую он когда-либо играл. А другой даже объяснил, почему он считает игру революционной для того времени:

GTA 4 была такой же революционной для игр с открытым миром в 2008 году, как и GTA 3 в 2001 году. Переход от San Andreas к 4 был огромным с точки зрения интерактивности карты и того, насколько живым казался мир Либерти-Сити, а затем они выпустили 2 пакета DLC, которые тоже были хороши. Несмотря на свои недостатки, это классика Rockstar.

Многие комментаторы были согласны с тем, что Grand Theft Auto IV по-прежнему выдерживает испытание временем и является отличной игрой даже сегодня. Однако многие были шокированы тем, насколько старой оказалась игра, а один из пользователей заявил, что "совершенно не может поверить", что Grand Theft Auto IV уже пятнадцать лет.

Некоторые надеялись, что к юбилею Grand Theft Auto IV будет выпущено "definitive edition". Но после неудачного выпуска Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition слабо верится, что Rockstar Games захочет снова пойти по этому пути.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
nikolai999

Легендарно

11
Awareness of greatness

Что реально XP установлено ?

0
nikolai999 Awareness of greatness

да

0
nikolai999 Awareness of greatness

у меня просто 2 системника один с Windows Xp и Windows 10 а второй современным железом на Windows 10.

0
nikolai999 Awareness of greatness

на Xp простенькое железо проц фуфикс 8350,оперативки 16 гб DDR3( Хp видит только 3,46 гб) и видеокарта GTX 780Ti 3GB, буду менять видюху на GTX 980Ti ибо умельцы нашли способ запустить 970-980 карты на Windows Xp с помощью редактирования Драйвера. хоть последняя версия драйвера на XP был версия 368.81

0
Awareness of greatness nikolai999

Понятно

а второй современным железом на Windows 10.

Об этом необязательно писать. десятка не требует современного железа, в отличие от 11й оси и то по модулю защиты TPM 2.0

0
Lvinomord

Покопался и нашёл таки свою лицуху) Правда один диск отлетел,но ключик активировался без проблем.

Спойлер
10
B0NE
Некоторые надеялись, что к юбилею Grand Theft Auto IV будет выпущено "definitive edition". Но после неудачного выпуска Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition слабо верится, что Rockstar Games захочет снова пойти по этому пути.

Просто разрабатывать нужно было силами собственных студий, а не отдавать на аутсорс ребятам, которые только портированием занимались. Да и GTA 4 полноценный ремейк нужен: с изменением геймплейных механик, добавлением нового контента. В ремастере смысла нет абсолютно никакого, так как графика и анимации отлично сохранились.

5
Awareness of greatness

Ага особенно графика, которая по сравнению с пятёркой блеклая

-2
Lvinomord

Согласен,но вот текстуры хотелось бы подтянуть, некоторые вещи вообще переделать ( например мобильный телефон), анимации посвежее, дальность прорисовки улучшить,а то мелкие предметы за два метра появляются,и микрофризы пофиксить, которые так до сих пор и не вылечили.

2
PandaGo Awareness of greatness

Нормальная графика особенно для своих лет , пятерка и позже вышла и в 5-ке заезженная солнечная погода , а в 4-ке хоть другое время года и графика подходит под это время ,хотя текстуры немного можно и подтянуть

0
Max-prototype

До сих пор лучшая в серии

2
gam_rev

Это одна из немногих игр, которую проходил несколько раз. Реально стоящая игра была для своего времени

1
Роман2006Рус

Я уже всю ГТА 4 прошел на X360. Были времена у меня,играл ради удовольствия

1
Ildar1368

а я вот gta 4 скачиваю

1
ABRASцовы

Ха, а у меня всегда скачана)

0
Alamut95

Помню как я на PG долгое время скачивал кучу патчей к GTA 4. Патчи были разные - некоторые нужно было устанавливать последовательно и кумулятивные.

0
SoRaS3

Уже пару недель играю.

Репак от ФатГерл с Вулканом и исправлением багов. Одно удовольствие. (Может я что с настройками наворотил а может ещё чего, но бывает начну миссию и происходит вылет. Перезапускаю и всё норм. Но..)

Жаль, перевода звука так и не завезли. ))

0
Vs_Kc

О да помню эти прекрасные часы потраченные на эту игру. Однажды решил в стрип клуб зайти и заказать девочку. И в этот же момент в мою комнату был устроен несанкционированный штурм состоящий из моих родственников...

0
iMattz

Я так и не поиграл в нее.

0
warp 37

Отличная игра. В своё время после San Andreas плевался, но перепройдя в 2020 году понял, что игра замечательная. Тем более сейчас, увидев GTA Online...

-1
Mr.DOOM

Унылая игра про бомжа эмигранта, большую часть времени подрабатывающий таксистом и екшающийся с качками шизоидами, которым надо пробить пресуху.

-5
PandaGo

Тогда так можно каждую часть гта описать)

0
Executor666

Сразу видно - не играл.

0