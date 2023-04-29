Игроки Grand Theft Auto 4 празднуют 15-летие, делясь историями и скриншотами

15 лет назад сегодня Rockstar Games захватила игровой мир, выпустив Grand Theft Auto IV для PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. Теперь, все эти годы спустя, игроки делятся своей любовью к игре, публикуя скриншоты, истории и искренние воспоминания в честь пятнадцатой годовщины.
Выпущенная 29 апреля 2008 года, Grand Theft Auto IV вернула игроков в Либерти-Сити через призму Нико Беллика, бывшего солдата из Восточной Европы, который переехал в США, чтобы избежать своего криминального прошлого. Это была первая часть "вселенной HD" Grand Theft Auto, которая теперь включает в себя два спин-оффа, The Ballad Of Gay Tony и The Lost And Damned, а также Chinatown Wars, Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto: Online.
В зависимости от того, с кем вы говорите, Grand Theft Auto IV часто считается одной из величайших игр во всей серии GTA. Даже 15 лет спустя фанаты все еще играют, пересматривают и просто восхищаются тем, насколько хорошо игра выдержала испытание временем.
Один из пользователей Reddit поделился на сабреддите игры несколькими внутриигровыми скриншотами из Grand Theft Auto IV и последующего спин-оффа The Ballad Of Gay Tony.
В то время как другой просто написал: "С 15-м днем рождения одну из величайших игр в истории, Grand Theft Auto IV".
Один из пользователей поделился историей о том, как Grand Theft Auto IV была первой игрой, которую он предзаказал.
Первая игра, которую я когда-либо предзаказывал. Мама взяла меня на полуночный релиз, какой-то парень дал мне xbox360. И хотя на следующий день у меня было тестирование в школе, я не лег спасть чтобы поиграть в игру в течение часа. До сих пор, спустя годы, это мой лучший день рождения.
Другой фанат назвал Grand Theft Auto IV "самой глубоко невероятной игрой", в которую он когда-либо играл. А другой даже объяснил, почему он считает игру революционной для того времени:
GTA 4 была такой же революционной для игр с открытым миром в 2008 году, как и GTA 3 в 2001 году. Переход от San Andreas к 4 был огромным с точки зрения интерактивности карты и того, насколько живым казался мир Либерти-Сити, а затем они выпустили 2 пакета DLC, которые тоже были хороши. Несмотря на свои недостатки, это классика Rockstar.
Многие комментаторы были согласны с тем, что Grand Theft Auto IV по-прежнему выдерживает испытание временем и является отличной игрой даже сегодня. Однако многие были шокированы тем, насколько старой оказалась игра, а один из пользователей заявил, что "совершенно не может поверить", что Grand Theft Auto IV уже пятнадцать лет.
Некоторые надеялись, что к юбилею Grand Theft Auto IV будет выпущено "definitive edition". Но после неудачного выпуска Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition слабо верится, что Rockstar Games захочет снова пойти по этому пути.
Легендарно
Что реально XP установлено ?
да
у меня просто 2 системника один с Windows Xp и Windows 10 а второй современным железом на Windows 10.
на Xp простенькое железо проц фуфикс 8350,оперативки 16 гб DDR3( Хp видит только 3,46 гб) и видеокарта GTX 780Ti 3GB, буду менять видюху на GTX 980Ti ибо умельцы нашли способ запустить 970-980 карты на Windows Xp с помощью редактирования Драйвера. хоть последняя версия драйвера на XP был версия 368.81
Понятно
Об этом необязательно писать. десятка не требует современного железа, в отличие от 11й оси и то по модулю защиты TPM 2.0
Покопался и нашёл таки свою лицуху) Правда один диск отлетел,но ключик активировался без проблем.
Просто разрабатывать нужно было силами собственных студий, а не отдавать на аутсорс ребятам, которые только портированием занимались. Да и GTA 4 полноценный ремейк нужен: с изменением геймплейных механик, добавлением нового контента. В ремастере смысла нет абсолютно никакого, так как графика и анимации отлично сохранились.
Ага особенно графика, которая по сравнению с пятёркой блеклая
Согласен,но вот текстуры хотелось бы подтянуть, некоторые вещи вообще переделать ( например мобильный телефон), анимации посвежее, дальность прорисовки улучшить,а то мелкие предметы за два метра появляются,и микрофризы пофиксить, которые так до сих пор и не вылечили.
Нормальная графика особенно для своих лет , пятерка и позже вышла и в 5-ке заезженная солнечная погода , а в 4-ке хоть другое время года и графика подходит под это время ,хотя текстуры немного можно и подтянуть
До сих пор лучшая в серии
Это одна из немногих игр, которую проходил несколько раз. Реально стоящая игра была для своего времени
Я уже всю ГТА 4 прошел на X360. Были времена у меня,играл ради удовольствия
а я вот gta 4 скачиваю
Ха, а у меня всегда скачана)
Помню как я на PG долгое время скачивал кучу патчей к GTA 4. Патчи были разные - некоторые нужно было устанавливать последовательно и кумулятивные.
Уже пару недель играю.
Репак от ФатГерл с Вулканом и исправлением багов. Одно удовольствие. (Может я что с настройками наворотил а может ещё чего, но бывает начну миссию и происходит вылет. Перезапускаю и всё норм. Но..)
Жаль, перевода звука так и не завезли. ))
О да помню эти прекрасные часы потраченные на эту игру. Однажды решил в стрип клуб зайти и заказать девочку. И в этот же момент в мою комнату был устроен несанкционированный штурм состоящий из моих родственников...
Я так и не поиграл в нее.
Отличная игра. В своё время после San Andreas плевался, но перепройдя в 2020 году понял, что игра замечательная. Тем более сейчас, увидев GTA Online...
Унылая игра про бомжа эмигранта, большую часть времени подрабатывающий таксистом и екшающийся с качками шизоидами, которым надо пробить пресуху.
Тогда так можно каждую часть гта описать)
Сразу видно - не играл.