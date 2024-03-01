7 марта в GTA Online станет доступно ограбление фермы Cluckin' Bell

Осуществите тщательно продуманный план по раскрытию беспрецедентной коррупционной схемы в дополнении Assault on Cluckin' Bell, которое выйдет в GTA Online с 7 марта.
Вы знаете, что бывший руководитель службы безопасности казино Diamond Винсент Эффенбургер стал офицером полиции LS; Теперь у вас будет возможность работать вместе с ним в сотрудничестве столь же необычном, сколь и прибыльном, чтобы уничтожить новый картель, который ведет крупномасштабную операцию на заводе Cluckin' Bell в Палето-Бей.
Помогите Винсенту раскрыть дело в этом насыщенном событиями сюжетном обновлении, уничтожая коррумпированных полицейских LS и новый опасный картель, который использует в качестве прикрытия промышленный комплекс по разведению крупного рогатого скота корпорации Cluckin' Bell.
Assault on Cluckin' Bell также будет включать в себя новые транспортные средства, которые игроки смогут приобрести и настроить, в том числе свирепый полицейский перехватчик Bravado Gauntlet Interceptor.
Доступно с 7 марта для всех игроков GTA Online на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.
Делайте уже GTA 6 в темпе,хорош этот онлайн дрочить ей богу)
Мне больше интересно где обновления некстген гта 5 для пк, 2 года прошло и ничего, одни ток слухи, один из них мол 20 февраля могут обновить, но увы ничего не вышло.
могут в летнее обновление всунуть его что скорее всего.
нафиг она надо пк версия и так лучше консолней а рейтресенг никому не всрался
Рт причём он отключаемый? Там и без Рт есть улучшения не говоря что более новая версия, плюс игра морально устарела.
объём обновления какой?
Пара гигов
а ограбить корован можно?
Я, три года назад удаливший ее:
"Оно того стоит?"
и получи в награду личную овцу?:)