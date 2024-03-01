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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 298 оценок

7 марта в GTA Online станет доступно ограбление фермы Cluckin' Bell

monk70
Новости

Осуществите тщательно продуманный план по раскрытию беспрецедентной коррупционной схемы в дополнении Assault on Cluckin' Bell, которое выйдет в GTA Online с 7 марта.

Вы знаете, что бывший руководитель службы безопасности казино Diamond Винсент Эффенбургер стал офицером полиции LS; Теперь у вас будет возможность работать вместе с ним в сотрудничестве столь же необычном, сколь и прибыльном, чтобы уничтожить новый картель, который ведет крупномасштабную операцию на заводе Cluckin' Bell в Палето-Бей.

Помогите Винсенту раскрыть дело в этом насыщенном событиями сюжетном обновлении, уничтожая коррумпированных полицейских LS и новый опасный картель, который использует в качестве прикрытия промышленный комплекс по разведению крупного рогатого скота корпорации Cluckin' Bell.

Assault on Cluckin' Bell также будет включать в себя новые транспортные средства, которые игроки смогут приобрести и настроить, в том числе свирепый полицейский перехватчик Bravado Gauntlet Interceptor.

Доступно с 7 марта для всех игроков GTA Online на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Abramski90

Делайте уже GTA 6 в темпе,хорош этот онлайн дрочить ей богу)

6
kotasha

Мне больше интересно где обновления некстген гта 5 для пк, 2 года прошло и ничего, одни ток слухи, один из них мол 20 февраля могут обновить, но увы ничего не вышло.

1
T r u m a n

могут в летнее обновление всунуть его что скорее всего.

1
Русик_96

нафиг она надо пк версия и так лучше консолней а рейтресенг никому не всрался

0
kotasha Русик_96

Рт причём он отключаемый? Там и без Рт есть улучшения не говоря что более новая версия, плюс игра морально устарела.

0
Олег В

объём обновления какой?

1
dima_answer

Пара гигов

0
Talendor3

а ограбить корован можно?

1
Kolyambus55RUS

Я, три года назад удаливший ее:

"Оно того стоит?"

-1
Oscilograf
станет доступно ограбление фермы

и получи в награду личную овцу?:)

-2