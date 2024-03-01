7 марта в GTA Online станет доступно ограбление фермы Cluckin' Bell

Осуществите тщательно продуманный план по раскрытию беспрецедентной коррупционной схемы в дополнении Assault on Cluckin' Bell, которое выйдет в GTA Online с 7 марта.

Вы знаете, что бывший руководитель службы безопасности казино Diamond Винсент Эффенбургер стал офицером полиции LS; Теперь у вас будет возможность работать вместе с ним в сотрудничестве столь же необычном, сколь и прибыльном, чтобы уничтожить новый картель, который ведет крупномасштабную операцию на заводе Cluckin' Bell в Палето-Бей.

Помогите Винсенту раскрыть дело в этом насыщенном событиями сюжетном обновлении, уничтожая коррумпированных полицейских LS и новый опасный картель, который использует в качестве прикрытия промышленный комплекс по разведению крупного рогатого скота корпорации Cluckin' Bell.

Assault on Cluckin' Bell также будет включать в себя новые транспортные средства, которые игроки смогут приобрести и настроить, в том числе свирепый полицейский перехватчик Bravado Gauntlet Interceptor.

Доступно с 7 марта для всех игроков GTA Online на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.