Для GTA Online анонсировано обновление San Andreas Mercenaries ©

GTA Online скоро получит значительную порцию нового контента. Rockstar объявила, что обновление San Andreas Mercenaries выйдет 13 июня. Согласно сообщению, опубликованному в блоге разработчика, в нем появится много нового контента:

группа летчиков, известная как "Ангелы Лос-Сантоса". Игроки смогут присоединиться к этой группе, чтобы выполнять всевозможные прибыльные задания. Среди них будет контрабанда товаров;

возможность превратить Mammoth Avenger в мобильную базу (в связи с тем, что в обновлении сделан акцент на авиации). Также появятся новые улучшения для самолета;

другой тип пулемета;

новые случайные события;

улучшения игрового процесса, предложенные игроками. Среди них будет новый способ управления спринтом и возможность выполнения заказов такси с помощью автомобилей Willard Eudora и Classique Broadway.

Разработчики также объявили, что представят подробности San Andreas Mercenaries в ближайшие дни. Скорее всего, в скором времени мы также увидим трейлер. Обновление будет доступно одновременно на ПК и консолях PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.