Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 21 658 оценок

Для GTA Online анонсировано обновление San Andreas Mercenaries

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Procy_on
Новости

GTA Online скоро получит значительную порцию нового контента. Rockstar объявила, что обновление San Andreas Mercenaries выйдет 13 июня. Согласно сообщению, опубликованному в блоге разработчика, в нем появится много нового контента:

  • группа летчиков, известная как "Ангелы Лос-Сантоса". Игроки смогут присоединиться к этой группе, чтобы выполнять всевозможные прибыльные задания. Среди них будет контрабанда товаров;
  • возможность превратить Mammoth Avenger в мобильную базу (в связи с тем, что в обновлении сделан акцент на авиации). Также появятся новые улучшения для самолета;
  • другой тип пулемета;
  • новые случайные события;
  • улучшения игрового процесса, предложенные игроками. Среди них будет новый способ управления спринтом и возможность выполнения заказов такси с помощью автомобилей Willard Eudora и Classique Broadway.

Разработчики также объявили, что представят подробности San Andreas Mercenaries в ближайшие дни. Скорее всего, в скором времени мы также увидим трейлер. Обновление будет доступно одновременно на ПК и консолях PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
FlexGum

Обновления-пустышки с прошлого года делают, смысла играть в это нет, проще гта 6 и её онлайн уже дождаться.

1
dima_answer

снова придется гриндить бабло

0
ЖыЖаЖоЖа

Казино - рулетка - чит энжин - 2 500 000 в ~5 минут

0
dima_answer ЖыЖаЖоЖа

за это не наказывают?

0
-zotik- dima_answer

конечно наказывают

0
Пират_В_Законе

Спасибо, но я лучше дождусь 6ку, играя во что-то другое.

0