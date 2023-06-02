Для GTA Online анонсировано обновление San Andreas Mercenaries

GTA Online скоро получит значительную порцию нового контента. Rockstar объявила, что обновление San Andreas Mercenaries выйдет 13 июня. Согласно сообщению, опубликованному в блоге разработчика, в нем появится много нового контента:
- группа летчиков, известная как "Ангелы Лос-Сантоса". Игроки смогут присоединиться к этой группе, чтобы выполнять всевозможные прибыльные задания. Среди них будет контрабанда товаров;
- возможность превратить Mammoth Avenger в мобильную базу (в связи с тем, что в обновлении сделан акцент на авиации). Также появятся новые улучшения для самолета;
- другой тип пулемета;
- новые случайные события;
- улучшения игрового процесса, предложенные игроками. Среди них будет новый способ управления спринтом и возможность выполнения заказов такси с помощью автомобилей Willard Eudora и Classique Broadway.
Разработчики также объявили, что представят подробности San Andreas Mercenaries в ближайшие дни. Скорее всего, в скором времени мы также увидим трейлер. Обновление будет доступно одновременно на ПК и консолях PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Обновления-пустышки с прошлого года делают, смысла играть в это нет, проще гта 6 и её онлайн уже дождаться.
снова придется гриндить бабло
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за это не наказывают?
конечно наказывают
Спасибо, но я лучше дождусь 6ку, играя во что-то другое.