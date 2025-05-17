Глава Take-Two объяснил, зачем ААА-играм онлайн

По словам Штраусса Зельника, они повышают вовлеченность, а качественная поддержка делает разработку «дешевле»

Штраусс Зельник, глава Take-Two Interactive, дал интервью изданию The Game Business. В нем он рассказал о стратегии компании и о том, почему онлайн-компоненты так важны для современных игр. По его словам, Take-Two старается добавлять их в свои проекты, потому что это надолго удерживает интерес геймеров. Например, в сериях NBA 2K и WWE 2K люди стали играть примерно год вместо трех месяцев именно после появления онлайн-режимов.

Зельник подчеркнул, что очень важно делать для онлайна действительно хороший и большой контент. В качестве примера он привел GTA Online от Rockstar Games. Обновления для этой игры настолько масштабны, что лет пятнадцать назад их вполне можно было бы считать отдельными играми. Получается, что Rockstar выпускает как бы новую версию GTA Online несколько раз в год.

Создать саму основу современной ААА-игры – это самая дорогая часть. А вот дальнейшая поддержка, выпуск обновлений и нового контента обходятся уже значительно дешевле. По мнению Зельника, хотя начальные бюджеты на разработку игр и выросли, длительная поддержка с обновлениями приносит постоянный доход. Производство игр в долгосрочной перспективе может оказаться даже более выгодным, чем было раньше.