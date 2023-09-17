Grand Theft Auto 5 исполнилось 10 лет ©

GTA 5 - самый успешный релиз Rockstar Games на сегодняшний день. Игра была продана тиражом более 185 млн. копий, что делает ее одним из самых прибыльных релизов во всей индустрии развлечений.

До сих пор люди играют в GTA 5 и получают удовольствие от различных ее частей. Во многом успех игры связан с ее сетевым режимом GTA Online, который на протяжении десяти лет постоянно поддерживается компанией Rockstar Games.

Этой культовой игре уже исполнилось 10 лет, и она по-прежнему остается одной из лучших игр серии.

GTA 5 привнесла в серию несколько новшеств. Она вышла с потрясающим визуальным оформлением, что сделало ее одной из самых красивых игр на консолях PS3 и Xbox 360.

Главной особенностью игры от Rockstar Games стало появление нескольких играбельных персонажей. В GTA 5 появились Майкл, Франклин и Тревор - три персонажа, обладающие индивидуальностью и придающие игре неповторимый шарм.

Игроки получили возможность переключаться между этими персонажами в реальном времени в любой момент игры, что позволило создать самый разнообразный опыт игры в Grand Theft Auto на сегодняшний день.

Кроме того, в игре был представлен впечатляющий открытый мир с разнообразными локациями. Rockstar Games позволила игрокам погрузиться в вымышленный мир Лос-Сантоса, вдохновленный Лос-Анджелесом.

Эти сильные стороны игры заслужили отличные оценки и похвалу со стороны всей индустрии, что побудило Rockstar Games выпустить игру на нескольких других платформах, причем последняя версия вышла на PS5 и Xbox Series S|X.

В настоящее время GTA 5 можно найти на всех основных платформах, кроме Nintendo Switch.

Десятилетие GTA 5 - это исторический момент для Rockstar Games. Фанаты ожидают, что в этот день они узнают что-то о GTA 6, утверждая, что тизер следующей части Grand Theft Auto сделает этот юбилей незабываемым.