Grand Theft Auto 5 исполнилось 10 лет

GTA 5 - самый успешный релиз Rockstar Games на сегодняшний день. Игра была продана тиражом более 185 млн. копий, что делает ее одним из самых прибыльных релизов во всей индустрии развлечений.
До сих пор люди играют в GTA 5 и получают удовольствие от различных ее частей. Во многом успех игры связан с ее сетевым режимом GTA Online, который на протяжении десяти лет постоянно поддерживается компанией Rockstar Games.
Этой культовой игре уже исполнилось 10 лет, и она по-прежнему остается одной из лучших игр серии.
GTA 5 привнесла в серию несколько новшеств. Она вышла с потрясающим визуальным оформлением, что сделало ее одной из самых красивых игр на консолях PS3 и Xbox 360.
Главной особенностью игры от Rockstar Games стало появление нескольких играбельных персонажей. В GTA 5 появились Майкл, Франклин и Тревор - три персонажа, обладающие индивидуальностью и придающие игре неповторимый шарм.
Игроки получили возможность переключаться между этими персонажами в реальном времени в любой момент игры, что позволило создать самый разнообразный опыт игры в Grand Theft Auto на сегодняшний день.
Кроме того, в игре был представлен впечатляющий открытый мир с разнообразными локациями. Rockstar Games позволила игрокам погрузиться в вымышленный мир Лос-Сантоса, вдохновленный Лос-Анджелесом.
Эти сильные стороны игры заслужили отличные оценки и похвалу со стороны всей индустрии, что побудило Rockstar Games выпустить игру на нескольких других платформах, причем последняя версия вышла на PS5 и Xbox Series S|X.
В настоящее время GTA 5 можно найти на всех основных платформах, кроме Nintendo Switch.
Десятилетие GTA 5 - это исторический момент для Rockstar Games. Фанаты ожидают, что в этот день они узнают что-то о GTA 6, утверждая, что тизер следующей части Grand Theft Auto сделает этот юбилей незабываемым.
гта5 после этих десяти лет
Это кошельки игроков, а сама игра скорее разжирела с момента релиза))
разжирели те кто ее доит, выдавливая из нее все до последней капли прибыли
Как прошел в 13 году, так ни разу и не тянуло ее перепройти, в отличие от других игр серии.
... А мультиплеер стал похож на saints row
еще вспомнил что примерно в первую неделю после релиза в 2013 году, появилась раздача GTA V на PC на трекерах, которая представляла собой сборку вирусов на 20 ГБ вроде)
Непопулярное мнение. - Вайс Сити - самая лучшая и атмосферная часть серии. Эта - безусловно хороша и красива, но напрочь убита мультиплеером. Из-за него навсегда помечена для мэне как доильня. А, десять лет.. Для меня, как будто, прошло уже куда больше.
а кто помнит божественный релиз на 7-м поколении консолей?) когда дальность прорисовки была адовая, мыло и непрогруз интерьера в домах?)
Поиграл на релизе, но не затянуло, так и не доиграл. Так же было с другими играми серии. А вот GTA-клоны зашли на ура: Watch Dogs, Sleeping Dogs, Saints Row 2-4... Да, они не были настолько масштабными, как GTA, но у каждой из них были свои крутые фишечки.
Хм... чото быстро как-то, вроде недавно на релизе покупал. И гта 4 тоже :(
Игра классная.
Юбилей достойный.
Но перерыв между 5-й и 6-й частью удручает.
и она всех отымела скидками ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
На пс3 она красиво выглядела? Ну-ну...
на чём она выглядила лучше? на боксе?))
В 13 году нигде. Пс3 от нее задыхается. На 4ке уже играбельной стала и приносила удовольствие от игры.
Не засираю платформу, у самого были все плойки, кроме пятой.
надо уточнять когда, когда она вышла пс4 не было, и само собой и игры на ней, а так на пс5 она лучше, а ещё лучше и на пк
Т.е. говорить - как есть, уже стали ассоциировать с "засирать "платформу""..)) - Уэлкам ту брэйв нью уорлд. После такого лицемерия, лично я б, на месте интересующихся, никаких "платформ" приобретать не стал. Нафиг надо. Нахнат. Лучше чем-нить более продуктивным, менее дорогостооящим и куда более полезным заняться.
Все плойки говорите были.. - Ну, сделали вы барыгам продажи канеш, насытили их детишек..)) Пасиб от них, надеюсь, хоть услышали..))