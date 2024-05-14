Создатели приключенческого хоррора Necrophosis показали фоторежим

Всего через несколько дней после выпуска демо-версии Dragonis Games готовится к полноценному запуску Necrophosis, леденящего кровь приключенческого хоррора от первого лица, действие которого происходит в сюрреалистическом, кошмарном мире. Сегодня они выпустили трейлер фоторежима — функции, которая позволяет игрокам запечатлеть и продемонстрировать жуткую красоту и замысловатый дизайн игры.
Фоторежим в Necrophosis позволяет игрокам делать потрясающие снимки темной и захватывающей среды игры. Благодаря различным настройкам камеры каждый сможет выделить причудливые формы и зловещие образы, наполняющие это призрачное царство. Эта функция не только демонстрирует выдающуюся графику игры, но и позволяет игрокам делиться своими жуткими встречами с загадочными существами, которые прячутся в каждой тени.
Зачем? Там графика сама по себе не шибко высокополиоональная и текстуры мыльноваты