Grand Theft Auto 5 запустили на Android через эмулятор PS3

В сети появилось видео, демонстрирующее работу Grand Theft Auto 5 на смартфоне через эмулятор консоли PlayStation 3. Для запуска использовалось приложение RPCSX, а в качестве тестового устройства выступил флагманский смартфон на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

На опубликованных кадрах показан геймплей пролога игры. Судя по счетчику производительности, частота кадров находится на очень низком уровне, колеблясь в районе 10-15 FPS. Игровой процесс сопровождается заметными подтормаживаниями, что делает комфортное прохождение невозможным на данном этапе развития эмулятора.

Несмотря на низкую производительность, сам факт запуска такого требовательного проекта, как GTA 5, является демонстрацией прогресса в эмуляции PlayStation 3 на мобильных устройствах. На данный момент это скорее технический эксперимент, показывающий потенциал эмулятора, который в будущем, с выходом обновлений и появлением более мощных смартфонов, может улучшить свою производительность.