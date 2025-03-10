GTA 5: Enhanced стала почти самой низкооценённой игрой Rockstar в Steam

Недавний выпуск улучшенной версии GTA 5 на PC оказался далеко не триумфальным. Игра получила массу негативных отзывов из-за проблем с производительностью и ошибок при переносе персонажей в GTA Online.
На фоне недовольства игроков рейтинг GTA 5: Enhanced в Steam упал до 53%, что делает её почти самой низкооценённой игрой Rockstar. Хуже в магазине Valve сейчас только VR-версия L.A. Noire (49,63%).
Хотя обновление привнесло графические улучшения и ускоренные загрузки, большинство PC-игроков не торопятся переходить на новую версию.
Нытикам бесплатно дали улучшенную версию (при этом оставив оригинал), в то время как консольщики платили за это, но им все равно нужно побомбить.
Да, за бесплатные 20 баксов
Поставь моды, зачем тебе это бесполезное обновление?
чтоб онлайн забанили и лагашки поплыли?
А что не так то? Ну не тянет твое ведро лучики, ну так и оставайся на старой версии, нет надо поднаcрать в рейтинг.
И старую версию тоже не тянут. Не знаю, как там 5090, но моя уже старая 4090 не тянула 4К с максимальными настройками.
Как раз не из-за этого занижают рейтинг, а из-за того, что отключили текстовый чат в онлайне и большинство не может перенести прогресс из старой версии.
Собственно, проблемный релиз, как и в ремастере трёшек.
Это уже тенденция, на релизе шестой будет весело.
У белых людей на 6 ой все будет нормально, у остальных - разве что твич будет перегружен)) У Роков нет проблем с консольными релизами на старте за всю историю, в отличии от Пк. Одно дело создавать под одно конкретное железо+под прошку, другое пилить под сотни процессоров, видеокарт сколько там их расплодилось
Ой ли? Напомнить, как GTA5 на релизе на Xbox360 патчами сама себе ломала сохранения? Или просто не запускалась или как на PS3 не подгружала текстуры и машины? Или как крашилась регулярно?
Игроки уже забыли, как на старте GTA5 Online вообще провалилась, сервера не работали, были бесконечные ошибки, разрывы соединения, потери данных, за что "звезды" еще долго извинялись, накидывая игрокам игровой валюты в качестве компенсации?
А переход на новое поколение - PS4 и XboxOne, где игроков встретили армии читеров, с которыми "Роки" до сих пор справиться не могут?
А запуск GTA IV? Позабыли, как мучались с гребанным Xbox Live, чтобы запустить игру? Там такие танцы с бубнами были...Ууууу
Rockstar из всех неудач красиво вышли, но говорить "что на старте за всю историю не было проблем" точно не приходится... То что не застали проблем или не помните их, не значит, что их не было.
Не было такого, я играл с первого дня на PS3 и у меня все было отлично. Лицензия разумеется. Запуск ГТА Онлайн состоялся куда позже, и запуск там был проблемный, но продлилось не долго, часы какие то, это совершенно нормально. Что за сказку ты мне рассказываешь про читеров на пс4, когда на момент перехода взлома пиратской прошивки и близко не было, это технически было бы не возможно. Пруфы есть какие то?
Я тоже играл в GTA со старта на PS3, а затем и на PS4 и все это прекрасно помню, а за пруфами вообще далеко ходить не нужно, обо всем этом здесь на PG писали, заходишь в новости GTA5 и листаешь страниц на 100 назад и читаешь новости за тот период...
https://www.playground.ru/gta_5/news
Люди узнали, что их любимая GTA 5, которая "летала на ультрах", на старой видеокарте, в действительности очень требовательная, и что их новые видеокарты не могут?
Неблагодарные! Сектанты соньки за патч бабосы платили или покупали новую копию, а тут бесплатно, нос воротят.
Хз, не заметил никаких быстрых загрузок. Не ну мб в соло игре с этим проблем нет(хотя и до этого не было лол), то в онлайне все по старому. Длсс вообще не работает: включай не включай ФПС не растет не уменьшается. Зачем оно надо я хз. Картинка конечно прикольная стала(опять же в соло игре), в онлайне же не особо видишь эту трассировку, а кадров теряешь где-то 15%
у тебя pcie 4.0 ssd? мать поддерживает, resizebar в биосе включен? только в таком режиме грузится быстро, direct storage поддерживают сейчас тока 2 игры форспокен и ратчет, грузится сразу с менюшки в игру, в папке с игрой файлы directstorage есть
(даже кст без него грузится быстрее чем старая версия), проверил на ssd 3.0 ( 4.0 у меня под винду)
На самом деле сейчас бы в GTA 5 играть в 2025)) Я игру в глаза лет 10 не видел))
а во что играть если игры последние лет десять 95 % гуано
почему нет? игра не просто лучшая в жанре, у нее до сих пор нет ни одного конкурента. пере пройти сюжет раз в несколько лет вполне себе можно.