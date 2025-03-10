GTA 5: Enhanced стала почти самой низкооценённой игрой Rockstar в Steam

Недавний выпуск улучшенной версии GTA 5 на PC оказался далеко не триумфальным. Игра получила массу негативных отзывов из-за проблем с производительностью и ошибок при переносе персонажей в GTA Online.

На фоне недовольства игроков рейтинг GTA 5: Enhanced в Steam упал до 53%, что делает её почти самой низкооценённой игрой Rockstar. Хуже в магазине Valve сейчас только VR-версия L.A. Noire (49,63%).

Хотя обновление привнесло графические улучшения и ускоренные загрузки, большинство PC-игроков не торопятся переходить на новую версию.