GTA 5 пробуют перенести на Android, Nintendo Switch и Linux

В сети появилась информация , что сторонние разработчики пытаются запустить GTA 5 на других платформах. Сообщается, что подобные эксперименты стали возможны в результате утечки исходного кода GTA 5 еще в декабре прошлого года. GTA Focal, новостной портал Grand Theft Auto, заявил в сети X, что группа моддеров пыталась перенести GTA 5 на Nintendo Switch, Linux и Android.

По состоянию на февраль 2024 года GTA 5 было продано более 195 миллионов копий по всему миру. Первоначально игра была запущена на PS3 и Xbox 360, но доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X и ПК. Ее долгожданное продолжение, GTA 6, было представлено в декабре прошлого года и подтверждено, что игра выйдет на PS5 и Xbox Series S/X в 2025 году.