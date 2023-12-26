IGN составил рейтинг лучших частей Grand Theft Auto

Известный западный портал IGN составил ТОП-15 лучших частей культовой серии Grand Theft Auto. На первое место редакция сайта расположила GTA 5, которая даже спустя 10 лет после релиза продолжает оставаться одной из самых популярных игр. Самой слабой частью серии по версии IGN оказалась Grand Theft Auto: Advance, выпущенная в 2004 году для портативной консоли Nintendo Game Boy Advance.

«На данный момент это вершина всего, чего Rockstar намеревалась достичь в серии: один из самых больших и проработанных открытых миров в играх, безграничные возможности — от прыжков с парашютом до уличных гонок, а также захватывающий кинематографический сюжет», — написал редактор IGN о GTA 5.

ТОП-15 лучших частей GTA по версии IGN: