IGN составил рейтинг лучших частей Grand Theft Auto

Известный западный портал IGN составил ТОП-15 лучших частей культовой серии Grand Theft Auto. На первое место редакция сайта расположила GTA 5, которая даже спустя 10 лет после релиза продолжает оставаться одной из самых популярных игр. Самой слабой частью серии по версии IGN оказалась Grand Theft Auto: Advance, выпущенная в 2004 году для портативной консоли Nintendo Game Boy Advance.
«На данный момент это вершина всего, чего Rockstar намеревалась достичь в серии: один из самых больших и проработанных открытых миров в играх, безграничные возможности — от прыжков с парашютом до уличных гонок, а также захватывающий кинематографический сюжет», — написал редактор IGN о GTA 5.
ТОП-15 лучших частей GTA по версии IGN:
- Grand Theft Auto 5;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- Grand Theft Auto: Vice City;
- Grand Theft Auto 4;
- Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony;
- Grand Theft Auto Online;
- Grand Theft Auto Vice City Stories;
- Grand Theft Auto 5;
- Grand Theft Auto: The Lost and Damned;
- Grand Theft Auto: Liberty City Stories;
- Grand Theft Auto: Chinatown Wars;
- Grand Theft Auto;
- Grand Theft Auto 2;
- Grand Theft Auto: London 1969;
- Grand Theft Auto: Advance.
5 часть и на первом и на 8 сразу
треш, а не рейтинг
Ну, я бы VCS выше Баллады бы поставил. И вторую выше первой и Чайнатауна.
5?! Сравнивать онлайн проект с сингловыми играми и писать о популярности игры спустя 10 лет)Лол
Так онлайн отдельно же оценили. Но пятое место как-то высоковато для неё.
У пятой части есть сингл, там даже отдельное место в списке для онлайн составляющей пятерки (ещё почему-то gta 5 в посте указан дважды в списке). А если речь про наличие онлайн составляющей как таковой, то она была и у 4 части, хоть и не идет ни в какое сравнение с онлайном 5. Хотя бтв пятерка заслуживает первого места не больше 4 или SA, и в итоге все будет зависеть от критериев оценивания.
Они написали так - На первое место редакция сайта расположила GTA 5, которая даже спустя 10 лет после релиза продолжает оставаться одной из самых популярных игр...и речь вероятно идёт не про сингл,а про онлайн. Если бы не онлайн про игру бы уже давно забыли, даже выпусти они сингловые длс.По моему скромному разумению гта СА как сингл должна идти на первом месте.
Да странно,что они два раза написали...
Ролик Пакки Макрири озвучивал?)))
Отдалённо голос похож.
Ну пятая джитиэй - реально бодрая игрушка. Такой больше не будет, увы. Если и выйдет шестая, то там все будет выхолощено, будет пресной, с обилием повесточки и т.п.
Фу, гoвноеды. Как можно пихать в один список игры разных поколений?
Где GTA 3?
GTA4 лучшая гта априори. Если эта часть не на первом месте, значит рейтинг неадекватен.